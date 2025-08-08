БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тръмп е готов на разговор с Путин без среща със Зеленски

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Руският президент иска да разговаря на четири очи с американския си колега в ОАЕ

Доналд Тръмп ще се срещне с Владимир Путин, дори ако руският президент откаже разговор на четири очи с Володимир Зеленски.

Това каза американския президент пред журналисти в Белия дом. Коментарът му идва след изказване на Путин, че е съгласен да се срещне с Тръмп следващата седмица, но че “няма необходимите условия” да се види със Зеленски. Путин изрази желание срещата му с Тръмп да бъде в Обединените арабски емирства, но от Белия дом не са потвърдили дали са съгласни с така предложеното място за среща.

#без Зеленски #разговори Тръмп - Путин #войната в Украйна

