ИЗВЕСТИЯ

Пълна окупация на Газа одобри израелският кабинет по сигурността

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Нетанаху заяви, че по-късно контролът върху Ивицата Газа ще бъде предаден на арабски държави от региона

Снимка: АП/БТА
Израелският кабинет по сигурността одобри плана на Бенямин Нетаняху да окупира град Газа. В момента Израел контролира 75% от палестинския анклав, а с решението от днес се дава зелена светлина на разширена военна операция, с която Тел Авив да поеме пълния контрол на Ивицата.

Преди началото на заседанието Нетаняху коментира за американската телевизия Фокс Нюз, че не планира да окупира територията за дълго. По думите му този ход е нужен, за да бъдат освободени останалите в плен заложници. Смята се, че около 20 от отвлечените израелци все още са живи.

Бенямин Нетанаху каза още, че по-късно контролът върху Ивицата Газа ще бъде предаден на арабски държави от региона.

Остра реакция дойде от Йордания, която излезе с позиция, че ще направи само това, което палестинската страна пожелае и че “няма да оправя кашите, забъркани от Израел”.

От ООН категорично се противопоставиха на разширяване на военната операция в Газа и заявиха, че тази опасна ескалация е недопустима в рамките на конфликта, който и сега е изключително разрушителен. По данни на палестинските власти от началото на войната в Газа са убити над 61 хиляди души.

