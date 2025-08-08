От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в левове, и в евро

Влиза в сила изискването за двойно изписване на цените на стоките и услугите у нас - в левове и евро.

Според последните промени в Закона за приемане на еврото до 8 октомври търговците няма да бъдат глобявани, ако правилото не е спазено.

Текстовете на закона дават възможност на Министерският съвет да приеме временни мерки в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Всяко повишение трябва да бъде обосновано от обективни икономически фактори, а глобите са от 5000 до 1 милион лева. Големите търговски вериги са задължени да публикуват всеки ден крайните цени на стоките от т.нар. голяма потребителска кошница. Такситата имат отсрочка до 31 октомври, а отпечатването на цените в лева и евро на книги и учебници трябва да стане от 1 януари догодина.