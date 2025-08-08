БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Ликвидирани са животните от огнището с шарка в Павел баня

от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Огнище на шарка е констатирано на територията на община Павел баня. Във връзка с това е въведена и забрана за търговия, придвижване и транспорт на овце и кози в рамките на общината. Мерките се налагат с цел ограничаване разпространанието на вируса и опазване здравето на животните.

Седмица след като бе констатирано огнище на шарка по дребните преживни животни в казанлъшкото село Шейново, сега има ново огнище на няколко километра от това.

Директорът на ОДБХ Стара Загора д-р Дамян Миков каза пред БНТ, че в сряда са палучили сигнал за болни животни от собственика на самия обект. След взети проби става ясно, че има животни с проявена клинична картина. Миков допълни, че вчера огнището е ликвидирано и са взети всички мерки, днес се продължава с дезинфекция на населеното място.

