Събират в книга историята на женския футбол в България

В началото на 80-те години на миналия век се поставя началото на женския футбол в България. Историята в книга събира Румен Минков, който сподели повече подробности при гостуването си в „Денят започва“ по БНТ.

„В момента, в България, женският футбол е аматьорски. Родоначалникът е проф. Лъчезар Димитров, който през 1981 г. е зам. председател на „Академик“, отговаря за футбола и решава да създаде женски отбор. И тъй като няма готови футболистки, той търси или бивши такива, или студентки по това време. Прави селекция от няколкостотин души и прави селекция от един отбор, в основата на който са джудистки, лекоатлетки, хандбалистки и баскетболистки. Има и скиорки. Оформя се група около 30 души. По същото време се сформира подобен отбор от завод „Георги Димитров“ в Русе. Влизат в контакт и така се организира първият мач на 28 март 1981 г. на стадион „Академик“, което се счита за начало на организирания женски футбол“, разказа в студиото на БНТ футболният историк Румен Минков.