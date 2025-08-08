Какви са условията на Тел Авив за край на войната в Газа?

Израелският кабинет по сигурността одобри плана на Бенямин Нетаняху - да окупира град Газа. В момента Израел контролира 75% от палестинския анклав, а с решението от днес се дава зелена светлина на разширена военна операция, с която Тел Авив прави първа крачка към установяване на пълен контрол над палестинската територия. Планът на Нетаняху за окупация на Газа предизвика полемика в Израел и критики на световни лидери. Какви са условията на Тел Авив за край на войната?

Мощни експлозии разтърсиха рано тази сутрин Ивицата Газа. Израелската атака става само часове, след като кабинетът по сигурността одобри плана на Бенямин Нетаняху за разширяване на военната операция в палестинската територия. Макар преди заседанието Нетаняху да каза, че планира да установи контрол над цялата територия на Газа, засега зелената светлина е само за окупация на град Газа.

Изявление на кабинета на Бенямин Нетаняху: "Кабинетът по сигурността одобри предложението на премиера за победа над Хамас. Израелската армия се подготвя да поеме пълен контрол върху град Газа, като в същото време ще предоставя хуманитарна подкрепа на цивилното население извън зоните на сражения. Мнозинството от членовете на Кабинета по сигурността вярват, че другото предложение нямаше да доведе нито до разгрома на Хамас, нито до връщането на заложниците."

Пред американската телевизия Фокс Нюз Нетаняху заяви, че не възнамерява трайно да контролира Ивицата и се придържа към тезата си, че целта е ликвидиране на Хамас и връщане на заложниците.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Искаме да установим периметър за сигурност, а не да управляваме Ивицата Газа. Искаме да я предадем на арабски сили, които ще я ръководят правилно - без да има заплаха за нас и като осигурят добър живот на жителите на Газа."

В момента Израел контролира около 75% от територията на Ивицата Газа. Разширяването на военната операция към град Газа би означавало, че стотици хиляди палестинци ще трябва да се евакуират.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Одобреният план включва и 5 точки за слагане на край на войната. Исканията на Израел са разоръжаване на Хамас, връщане на заложниците и демилитаризация на анклава. Тел Авив иска още да бъде установена зона за сигурност, контролирана от израелски сили и Газа да бъде контролирана от администрация, която не е свързана с Хамас и Палестина.

Според критици, тази нова ескалация излага на риск живота на 20-те израелски заложници, за които се предполага, че все още са живи. Хиляди израелци протестираха пред централата на партията на Нетаняху - ЛИКУД с призив за край на войната. Напрежението се покачи и полицията разпръсна демонстрантите с водни оръдия. Протести имаше и в Йерусалим.

"С тази офанзива издават смъртна присъда на всички заложници. Огромна грешка е да започват операцията в този момент. Ако искат да окупират цялата Газа, нека да е едва след като са върнали нашите хора."

"Войната в Газа трябва да приключи. Загиват толкова много наши войници, а не виждам да са постигнати каквито и да е цели."

От ООН остро осъдиха разширяването на офанзивата в Газа. Критики дойдоха още от британския премиер Киър Стармър и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Йордания - една от визираните от Нетаняху арабски държави, която потенциално би могла да поеме контрола над Ивицата, категорично отказа.