БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какви са условията на Тел Авив за край на войната в Газа?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Запази
какви условията тел авив войната газа
Слушай новината

Израелският кабинет по сигурността одобри плана на Бенямин Нетаняху - да окупира град Газа. В момента Израел контролира 75% от палестинския анклав, а с решението от днес се дава зелена светлина на разширена военна операция, с която Тел Авив прави първа крачка към установяване на пълен контрол над палестинската територия. Планът на Нетаняху за окупация на Газа предизвика полемика в Израел и критики на световни лидери. Какви са условията на Тел Авив за край на войната?

Мощни експлозии разтърсиха рано тази сутрин Ивицата Газа. Израелската атака става само часове, след като кабинетът по сигурността одобри плана на Бенямин Нетаняху за разширяване на военната операция в палестинската територия. Макар преди заседанието Нетаняху да каза, че планира да установи контрол над цялата територия на Газа, засега зелената светлина е само за окупация на град Газа.

Изявление на кабинета на Бенямин Нетаняху: "Кабинетът по сигурността одобри предложението на премиера за победа над Хамас. Израелската армия се подготвя да поеме пълен контрол върху град Газа, като в същото време ще предоставя хуманитарна подкрепа на цивилното население извън зоните на сражения. Мнозинството от членовете на Кабинета по сигурността вярват, че другото предложение нямаше да доведе нито до разгрома на Хамас, нито до връщането на заложниците."

Пред американската телевизия Фокс Нюз Нетаняху заяви, че не възнамерява трайно да контролира Ивицата и се придържа към тезата си, че целта е ликвидиране на Хамас и връщане на заложниците.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Искаме да установим периметър за сигурност, а не да управляваме Ивицата Газа. Искаме да я предадем на арабски сили, които ще я ръководят правилно - без да има заплаха за нас и като осигурят добър живот на жителите на Газа."

В момента Израел контролира около 75% от територията на Ивицата Газа. Разширяването на военната операция към град Газа би означавало, че стотици хиляди палестинци ще трябва да се евакуират.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Одобреният план включва и 5 точки за слагане на край на войната. Исканията на Израел са разоръжаване на Хамас, връщане на заложниците и демилитаризация на анклава. Тел Авив иска още да бъде установена зона за сигурност, контролирана от израелски сили и Газа да бъде контролирана от администрация, която не е свързана с Хамас и Палестина.

Според критици, тази нова ескалация излага на риск живота на 20-те израелски заложници, за които се предполага, че все още са живи. Хиляди израелци протестираха пред централата на партията на Нетаняху - ЛИКУД с призив за край на войната. Напрежението се покачи и полицията разпръсна демонстрантите с водни оръдия. Протести имаше и в Йерусалим.

"С тази офанзива издават смъртна присъда на всички заложници. Огромна грешка е да започват операцията в този момент. Ако искат да окупират цялата Газа, нека да е едва след като са върнали нашите хора."

"Войната в Газа трябва да приключи. Загиват толкова много наши войници, а не виждам да са постигнати каквито и да е цели."

От ООН остро осъдиха разширяването на офанзивата в Газа. Критики дойдоха още от британския премиер Киър Стармър и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Йордания - една от визираните от Нетаняху арабски държави, която потенциално би могла да поеме контрола над Ивицата, категорично отказа.

#условия за край на войната #войната в Газа #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
2
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
3
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
5
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
6
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Близък изток

Пълна окупация на град Газа одобри Израелският кабинет по сигурността
Пълна окупация на град Газа одобри Израелският кабинет по сигурността
Израел планира военен контрол на Ивицата Газа, за да я освободи от Хамас Израел планира военен контрол на Ивицата Газа, за да я освободи от Хамас
Чете се за: 01:22 мин.
ЕС: Хуманитарната криза в Газа се задълбочава ЕС: Хуманитарната криза в Газа се задълбочава
Чете се за: 01:00 мин.
Протести и критики срещу премиера Нетаняху - ще окупира ли Израел цялата Ивица Газа? Протести и критики срещу премиера Нетаняху - ще окупира ли Израел цялата Ивица Газа?
Чете се за: 02:45 мин.
Нетаняху предпочита пълно окупиране на Ивицата Газа Нетаняху предпочита пълно окупиране на Ивицата Газа
Чете се за: 01:15 мин.
Израелски танкове навлязоха в централната част на Газа, планира ли се пълна окупация на Ивицата? Израелски танкове навлязоха в централната част на Газа, планира ли се пълна окупация на Ивицата?
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино
Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с....
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина 16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Малки бензиностанции у нас са притеснени, че ще останат без бензин заради дефицит на нова задължителна добавка Малки бензиностанции у нас са притеснени, че ще останат без бензин заради дефицит на нова задължителна добавка
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Потушен е пожарът в Шуменското плато
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Защо парк "Врана" остава затворен, въпреки отпуснатите от...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Какви са условията на Тел Авив за край на войната в Газа?
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ