БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа. В пика на сезона, когато ивиците са препълнени, малчуганите лесно се губят от погледа на своите родители.

Само на плажа в Крайморие, за ден е имало 5 деца, изгубени по ивицата. За какво да внимават родителите?

Васил Алексиев, старши спасител: "Последният случай беше вчера, където бащата с алкохола в ръка, във водата, беше с детето си, и го пуснал със пояса на жълт флаг. Свириме му, той не може да излезе, дърпа го детето, то половината във водата… Неадекватни истории… Най-често децата са най-потърпевши както във водата, така и на сушата, но въпреки това ние - на охраняемите плажове - може да им помогнем. Предполагам какво се случва на неохраняемите плажове, когато там няма спасители, така че апелирам към родителите да внимават с децата както на сушата, така и във водата, защото има при нас случай миналия ден, където обикаляхме да търсим детето, а бащата мина покрай него, от стрес даже не си позна детето и чак на връщане разбрахме, че това дете е негово."

#зачестяват случаите на изгубени деца на плажа #спасители #съвети

Последвайте ни

ТОП 24

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
2
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
3
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
5
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
6
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Регионални

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато, съобщиха от природния парк Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато, съобщиха от природния парк
Чете се за: 02:12 мин.
Защо парк "Врана" остава затворен, въпреки отпуснатите от държавата средства за стопанисването му? Защо парк "Врана" остава затворен, въпреки отпуснатите от държавата средства за стопанисването му?
Чете се за: 04:17 мин.
Издирват тялото на 18-годишен младеж в морето край Приморско Издирват тялото на 18-годишен младеж в морето край Приморско
Чете се за: 00:52 мин.
Национален мотосъбор започва в Разград, ще продължи до неделя Национален мотосъбор започва в Разград, ще продължи до неделя
Чете се за: 01:42 мин.
Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино
Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с....
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато, съобщиха от природния парк Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато, съобщиха от природния парк
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина 16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.": Дебора с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Пълна окупация на град Газа одобри Израелският кабинет по сигурността
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Защо парк "Врана" остава затворен, въпреки отпуснатите от...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ