Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа. В пика на сезона, когато ивиците са препълнени, малчуганите лесно се губят от погледа на своите родители.

Само на плажа в Крайморие, за ден е имало 5 деца, изгубени по ивицата. За какво да внимават родителите?