Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

Керкез: Срамно е, че ЦСКА няма победа в три мача

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:17 мин.
Български футбол
Специалистът е убеден, че един позитивен резултат може да обърне сезона на "червените".

Душан Керкез
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез даде пресконференция преди шампионатния двубой срещу Черно море. Специалистът обяви, че новото попълнение Леандро Годой няма да е последният играч, привлечен това лято, а ще има още нови. Аржентинският нападател обаче няма да играе срещу Черно море, защото няма работна виза.

„Предстои ни труден мач срещу отбор, който от години се води от един треньор. Трябва да сме силни тактически и физически, ако искаме да спечелим, а аз вярвам, че ще го направим“, коментира Керкез.

След това специалистът коментира и новите футболисти.

„Годой е добър и качествен футболист. За две години той показа сила и качество. Вярвам, че ще ни помогне. Никога не е късно, когато идват нови футболисти. Теодор Иванов е добър футболист, работим с него и разговаряме. Знае какво трябва да прави на тренировка и какво трябва да подобрява. Един от новите - Додай изкълчи глезен на тренировка и една седмица няма да играе. Пастор, който също дойде скоро, може да помогне много на отбора“, заяви Керкез.

„В последния мач организацията на играта беше на добро ниво. Проблемът беше в последните 30 метра. Със сигурност може да се представяме по-добре. Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно. Черно море играе много силно и футболисти, които от години играят в отбора. Много е важно да спечелим три точки, за да се успокоят нещата и футболистите да бъдат спокойни“, добави Керкез.

„Един позитивен резултат може да промени всичко. Феновете искат резултати. Историята на ЦСКА е по-различна от тази на Черно море, както и феновете. Когато в ЦСКА има стабилност, може да се надява, че ще печели титли. В живота и футбола всички сме различни. Има правила в отбора. Който не ги спазва, няма как да остане в клуба. Нищо специално не се е случило, но има линия, която никой не трябва да прекрачва. Нямам нищо лично към Бютучи, но всички трябва да знаят как трябва да работят на тренировка и след тренировка.

Работим с Джеймс Ето‘о. За мен в ЦСКА не играе и на 50% от това, което играеше в Ботев Пловдив. Той работи и иска да помогне на отбора. Всеки знае, че закъсняваме с трансферите. Няма да се връщаме назад. Във футбола трябва да си позитивен и да гледаш напред. Не се оплаквам и не плача – винаги говоря истината“, завърши Керкез.

#Първа лига 2025/2026 #Душан Керкез #ПФК ЦСКА

