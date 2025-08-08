Потушен е пожарът в Шуменското плато

Пожарът в Шуменското плато, който избухна снощи, е потушен. Огънят обхвана 20 декара борова гора в труднодостъпен терен. По неофциална информация от очевидци, огънят е предизвикан от игра на деца с пиратки.

Снощи за минути пожарът се разгоря, но шест противопожарни екипа, доброволци и доставяне на вода с водоноски помогна за овладяването на огъня. Над мястото на пожара преминава и електрическа мрежа с високо напрежение, което допълнително усложни ситуацията.

гл. инсп. Красимир Колев –РДПБЗН - Шумен:"Най-трудното беше достъпът до самото място поради простата причина, че денивелацията е доста голяма, много голяма денивелация и теренът е много трудно достъпен и до мястото на пожара се стига само по туристически пътеки."

Десетки доброволци помагаха на пожарникарите. От община Шумен осигуриха водоноски, тъй като в използвания хидрант нямаше достатъчно вода.

Мирослав Стефанов, доброволец:"Имаше много огън, гъст дим, много паднали дървета, които горяха".

Причината за пожара отново е човешка небрежност.

Милен Добрев, доброволец: "Да ви кажа честно, много хора се ядосаха, много е небрежно, ако това наистина е било запалено от деца, доколкото чухме от пиратки. Аз искам да благодаря на всички граждани на Шумен, които се стекоха на помощ, всички млади хора".

От пожарната и община Шумен благодариха на шуменци, които се включиха в гасенето на пожара.