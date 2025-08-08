Етикетите вече трябва да са в левове и евро - има ли проблеми за търговците и потребителите?

От днес влиза в сила законовото изискване цените и касовите бележки да са в левове и евро. Двойното обозначаване ще е в сила до 8 август догодина. До тогава НАП и КЗП ще проверяват за необосновано покачване на цените.

Въпреки че бяха гласувани на 30 юли, промените в Закона за въвеждане на еврото бяха обнародвани в „Държавен вестник“ едва тази сутрин и ще важат точно една година. И така, от днес двете цени — в левове и в евро — ще трябва да бъдат изписвани с еднакъв шрифт върху етикетите, а търговците получават два месеца отсрочка, до 8 октомври 2025 година, за да напишат цените си на етикетите в двете валути, както и да приведат касовите си апарати в съответствие с новия софтуер.

Търговците се задължават да формират цените добросъвестно и да не ги вдигат, освен ако не са налице икономически обосновани фактори. Дават се правомощия на регулаторите обаче да се намесят и да проверяват тези търговци защо повишават цените, и това даде повод на опозицията да заговори за „бухалка“ срещу бизнеса, както и че бизнесът ще бъде разделян на добър и на лош.

Със Закона също така се дават и правомощия на Министерския съвет без санкцията на Народното събрание да предприема извънредни мерки за контрол при рязко покачване на цените в малката потребителска кошница или при така наречените стоки от първа необходимост.

И още – от днес влиза в сила задължението големите търговци да качват всеки ден в 7:00 часа сутринта отчет за цените си в голямата потребителска кошница. За БНТ големите вериги казаха, че все още не са получили инструкции и че топката е в полето на КЗП, а от Комисията за защита на потребителите посочиха в своя позиция до Българската национална телевизия, че регулаторът ще осигури необходимите указания и ще въведе в експлоатация публично достъпен портал за предоставяне и публикуване на цените на стоките в сроковете, предвидени в закона.

От Министерството на икономиката пък посочиха, че вчера е имало работна група, на която са били изяснени последни детайли. Има и някои изключения в Закона за въвеждане на еврото за двойното обозначаване – например таксиметровите услуги, които трябва да влязат в сила от 31 октомври т.г., а цените на книги и учебни помагала и други ще трябва да се посочват и в левове, и в евро от 1 януари догодина.

Картината от страната – справиха ли се търговците в първите часове на новите изисквания?

На борсата в Първенец почти всички търговци вече са готови с новите правила. Препрограмирането на касовия апарат на Йордан, за да показва цените и в левове и в евро, е отнело ден и струвало 60 лева.

ЙорданСивенов, Първенец: "Всичко е ясно, чукаш си на касовия апарат, то всичко си излиза, няма проблеми, в лева, в евро".

От борсата в Първенец оцениха като добро решението за гратисен период преди налагането на санкции, защото все още има и неизчистени въпроси.

Георги Анастасов, Първенец: "Като за кафе - автоматите казаха, че за тях Законът предвижда от първи януари да работи, което е много странно".

Илия Гатев, управител на стокова борса, Първенец:"Удължаването на гратисния период за обявяването мисля, че е добра стъпка, защото все пак за 1 месец, толкова много касови апарати да се препрограмират мисля, че не беше възможно".

В магазина за дрехи на Даниела Стоянова от Варна, етикетите с двойно обозначени цени - вече са готови.

Даниела Стоянова, собственик на магазин за дрехи: "Това ни отне около 2 седмици, ръчно писани на всички етикети, всичко в магазина е приравнено по курса на БНБ. Нямаме нито една закръглена цена".

Даниела разказва, че етикетите с цена в левове и евро - объркват клиентите.

Даниела Стоянова, собственик на магазин за дрехи: "И по-млади и по-възрастни хора, абсолютно всички са заблудени - като влязат казват: "а, каква ниска цена, ама това било в евро".



"Имам притеснения, не от две цени на етикетите, а имам притеснения, защо цени се качват постоянно нагоре".

В Благоевградското село Дъбрава, където повече от 30 години нямаше магазин, от седмица вече имат. Трепетът от новата придобивка се смесва с новите изисквания.

Христина Румянова, собственик на магазина:"Касовият апарат в 00:00 часа веднага е обновен, ето мога да ви покажа, 80 ст. е кафето и веднага му излиза евровата равностойност 41". Снежана Лазова, жител на с. Дъбрава: "Казват ни за цените в левове, в евро. БНТ: Вие ориентирате ли се? Горе-долу, малко бабинска работа, ама ще се ориентираме". Йордан Червенков, жител на с. Дъбрава: "Стига да има евро, да има лева, оправяме се ние и паунди дайте, със всичко се оправяме".

Задължително е цените да са превалутирани по официалния курс на БНБ.

От Комисията за защита на потребителите ще осигурят необходимите указания и ще въведе в експлоатация публично достъпен портал за предоставяне и публикуване на цените на стоките в сроковете.

