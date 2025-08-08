БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените в лева и евро: На тържището в Първенец са почти готови за промяната

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Влиза в сила изискването за двойно изписване на цените на стоките и услугите у нас - в лева и евро. Според последните промени в Закона за приемане на еврото до 8 октомври търговците няма да бъдат глобявани, ако правилото не е спазено.

На тържището в Първенец са почти готови за промяната.

Около 90% от касовите апарати вече могат да издават касови бележки с цени в двете валути. Останалите не са готови, заради проблем със софтуера. Основните притеснения на хората, които работят на борсата са свързани с мерките, които могат да се предприемат от страна на правителството. Притесняват се и да не се увеличи административната тежест към тях.

Според изпълнителния директор на тържището Илия Гатев някои от сроковете в закона трябва да се преразгледат.

"Удължаването на гратисния период за обявяването, мисля, че е добра стъпка, защото все пак за един месец толкова много касови апарати да се препрограмират, мисля, че не беше възможно."

Вижте целия разговор във видеото

#цени и в лева, и в евро #двойно етикитиране #тържището в Първенец #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
2
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
4
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
5
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
6
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: България и еврото

От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и в евро
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и в евро
"Моите въпроси за €": С влизането в еврозоната, ще покриваме ли дългове на други държави? "Моите въпроси за €": С влизането в еврозоната, ще покриваме ли дългове на други държави?
Чете се за: 01:50 мин.
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците? Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Чете се за: 04:22 мин.
Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците? Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците?
Чете се за: 02:15 мин.
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
"Моите въпроси за €": Защо страни като Дания, Швеция и Унгария не са приели еврото и нямат намерение да го въвеждат? "Моите въпроси за €": Защо страни като Дания, Швеция и Унгария не са приели еврото и нямат намерение да го въвеждат?
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и в евро
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.": Дебора с първи коментар след пускането на Георги Георгиев на свобода "Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.": Дебора с първи коментар след пускането на Георги Георгиев на свобода
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Пълна окупация на град Газа одобри Израелският кабинет по сигурността Пълна окупация на град Газа одобри Израелският кабинет по сигурността
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Тръмп е готов на разговор с Путин без среща със Зеленски
Чете се за: 00:50 мин.
По света
50 млн. долара за Мадуро: САЩ търсят информация, с която да...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ