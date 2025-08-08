Малки бензиностанции у нас са притеснени, че ще останат без бензин заради дефицит на нова задължителна добавка

Сериозна опасност - малките бензиностанции да останат без бензин, за това предупреждават търговци на горива. Проблемът е от няколко дни, а причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина, заради европейска директива.

Добавката се оказва дефицит у нас и това предизвика притеснения. Според Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива смятат, че проблемът ще бъде решен до дни