ИЗВЕСТИЯ

Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Малки бензиностанции у нас са притеснени, че ще останат без бензин заради дефицит на нова задължителна добавка

Николай Минков от Николай Минков
У нас
Снимка: БГНЕС
Сериозна опасност - малките бензиностанции да останат без бензин, за това предупреждават търговци на горива. Проблемът е от няколко дни, а причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина, заради европейска директива.

Добавката се оказва дефицит у нас и това предизвика притеснения. Според Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива смятат, че проблемът ще бъде решен до дни

Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: "В момента не само на малките бензиностанции има проблем с доставките ка то цяло в последните 1-2 седмици на бензин, като цяло на всички обекти в страната. Проблемът е липсата на новото поколение биоетанол, който трябва да се добавя от 1 юни. Но в момента нещата мисля, че се нормализират. Пристига влаковата композиция, която трябваше да пристигне миналия понеделник, пристига сега, утре или вдругиден най-късно. Не казвам, че проблемът не е само в малките бензиностанции, горивата свършват първо на малките бензиностанции на места, но като цяло свършиха и на много големи обекти в страната, големите компании също нямаха бензин и също имаха този проблем."

#добавка за бензин #малки бензиностанции #дефицит

