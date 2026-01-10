БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
13-ти ден на протести в Иран: Армията обяви, че ще защити националния интерес

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
13 ден на протести в Иран - най-големите анти-правителствени демонстрации от години.

Армията обяви, че ще защитава стратегическата инфраструктура и общественото имущество и призова гражданите да бъдат бдителни, за да осуетят това, което нарече "заговори на врага".

Постоянният представител на Ислямската република в ООН заяви вчера пред Съвета за сигурност, че Съединените щати са виновни за "трансформацията на мирните протести в насилствени." С пост в Екс, американският държавен секретар Марко Рубио изрази подкрепата на САЩ за "храбрия ирански народ".

Синът на последния ирански шах, Реза Пахлави, призова протестиращите да се подготвят за превземане на центровете на големите градове.

#Иран #протести

