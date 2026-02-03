БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Старт на консултациите между президента Илияна Йотова и партиите за избора на служебен премиер.

От 11:00 часа тя ще разговаря с представители на ГЕРБ-СДС, а от 13,30 с ръководството на ПП-ДБ. БНТ ще излъчи на живо откритата част от срещите в президентството. От "Възраждане" обявиха, че няма да участват в консултациите. Те изразиха съмнение, че текат задкулисни договорки и заявиха, че досега служебното правителство е трябвало да бъде назначено.

Миналата седмица президентът разговаря с кандидатите за служебен премиер. Петима от тях отказаха, а други пет изразиха готовност да поемат поста. Съгласие заявиха Андрей Гюров от БНБ, заместник-омбудманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, и неговите заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Президентът трябва да реши на кого от тях да връчи мандат за съставяне на служебен кабинет. Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.

#консултации за служебен премиер #президентът Илияна Йотова #ПП-ДБ # ГЕРБ-СДС #консултации при президента

