"Възраждане" няма да уважи покана за консултации при президента Йотова

Председателят на "Възраждане" категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президента Илияна Йотова.

"От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски.

Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки.

"Възраждане" няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите. Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президентката Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От т.нар. "домова книга" не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски", посочват от партията в позицията си.