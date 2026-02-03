DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"

Победителката в националната селекция за представител на България на "Евровизия 2026" DARA призна, че е обмисляла да се откаже заради силния стрес след конкурса. В "Денят започва" тя разказа, че решението ѝ да продължи е дошло след вълна от подкрепа от колеги, близки и фенове.

DARA обясни, че колебанието ѝ не е било породено от негативни коментари, а от сериозно напрежение, което се е отразило на физическото и психическото ѝ състояние.

"Разколебаха ме смущенията, които изпитах една от вечерите след победата. Просто когато на линия седи твоето ментално здраве и тези усещания, които аз имах в тялото си, започваш да се притесняваш за по-сериозни неща в живота и това какво ще се случи с теб", сподели изпълнителката.

По думите ѝ е наклонила везните в полза на решението да остане в надпреварата:

"Вчера получих много обаждания от мои колеги, от мои познати. Много съобщения, които ме подкрепяха. И аз няма как да предам нито един от моите фенове. Нито пък себе си и моите мечти."

Тя подчерта, че хейтърските коментари не са били причината за съмненията ѝ, а по-скоро натрупаното напрежение.

"Хейтерите не са били причината, заради която аз съм по този начин. На чисто енергия съм, но тялото ми не е. Видях как реагира на напрежението", обясни тя.

Попитана дали негативните реакции от страна на колеги са я разочаровали, DARA беше категорична, че не следи коментарите.

Победителката в селекцията вече е в активна подготовка за конкурса. DARA разкри, че заминава за Букурещ, където ще работи по нови песни за "Евровизия". Тя подчерта, че се чувства най-добре именно в творческия процес.

"Това е мястото, където се чувствам най-добре – на детската площадка на музиката", каза още тя.

Вижте целия разговор във видеото.