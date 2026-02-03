БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Къде са границите на позволеното и непозволеното?

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Скандалните случаи с видеозаписи от козметични салони в Бургас коментира в студиото на "Денят започва" адвокатът по медицинско право д-р Мария Петрова.

Къде са границите на позволеното и непозволеното?

"Нека да обясним първо какво е информирано съгласие и че то не е някакъв документ, по силата на който всеки може всичко да прави. Отделно от това, законната защита на личните данни изисква в определени законови случаи това информирано съгласие да може да бъде пренебрегнато по начина, по който се прави например с тези безкрайни декларации, които се налагаше дълго време всички ние къде ли не да подписваме. Процесът по информирано съгласие е процес и човек трябва да знае кой събира данните, за какво ги събира, къде ги съхранява данните, колко време ги съхранява, имаме ли право да бъдем забравени след това, като подадем заявление и още куп други неща", каза тя.

снимка: БТА

Петрова обясни, че събирането на чувствителна информация или на лична информация не може да бъде самоцел и то винаги трябва да е пропорционално – винаги човекът трябва да знае какви са рамките на тези данни, къде отиват те, кой и какво ще ги прави след това.

"Въпросът е, когато, особено в конкретиката на случай, някой казва, че тези камери са поставени с охранителна цел, защо са поставени в помещение, в което някой се съблича, защо са поставени вътре. Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите, да има съответните стикери, разпознаваеми, лесночетими табели, така че всеки, който минава оттам, да може да разбере, че ще бъде видеозаснеман."

Вижте целия разговор във видеото

#козметичен салон #видеозаписи #адвокат Мария Петрова #видеозаснемане #Бургас #козметично студио

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
3
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
4
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
5
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Сигурност и правосъдие

Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор
Чете се за: 01:37 мин.
Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от най-големите торент сайтове у нас Трима души са с повдигнати обвинения след удара по едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:30 мин.
Административният съд във Варна прекрати дело за мълчалив отказ на ОИК Административният съд във Варна прекрати дело за мълчалив отказ на ОИК
Чете се за: 01:05 мин.
Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин Полицията в Пловдив дава подробности около дръзкия обир на денонощен магазин
Чете се за: 00:47 мин.
България спечели най-голямото арбитражно дело, заведено срещу нея досега България спечели най-голямото арбитражно дело, заведено срещу нея досега
Чете се за: 05:55 мин.

Водещи новини

Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Важно за шофьорите: От днес в сила влиза новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Газа и Иран – на фокус при посещението на Стив Уиткоф в Израел
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Аферата "Епстийн": Бил и Хилари Клинтън ще дадат...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева (СНИМКИ)
Чете се за: 08:35 мин.
Галерия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ