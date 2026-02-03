Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери

Скандалните случаи с видеозаписи от козметични салони в Бургас коментира в студиото на "Денят започва" адвокатът по медицинско право д-р Мария Петрова.

Къде са границите на позволеното и непозволеното?

"Нека да обясним първо какво е информирано съгласие и че то не е някакъв документ, по силата на който всеки може всичко да прави. Отделно от това, законната защита на личните данни изисква в определени законови случаи това информирано съгласие да може да бъде пренебрегнато по начина, по който се прави например с тези безкрайни декларации, които се налагаше дълго време всички ние къде ли не да подписваме. Процесът по информирано съгласие е процес и човек трябва да знае кой събира данните, за какво ги събира, къде ги съхранява данните, колко време ги съхранява, имаме ли право да бъдем забравени след това, като подадем заявление и още куп други неща", каза тя.

снимка: БТА

Петрова обясни, че събирането на чувствителна информация или на лична информация не може да бъде самоцел и то винаги трябва да е пропорционално – винаги човекът трябва да знае какви са рамките на тези данни, къде отиват те, кой и какво ще ги прави след това.

"Въпросът е, когато, особено в конкретиката на случай, някой казва, че тези камери са поставени с охранителна цел, защо са поставени в помещение, в което някой се съблича, защо са поставени вътре. Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите, да има съответните стикери, разпознаваеми, лесночетими табели, така че всеки, който минава оттам, да може да разбере, че ще бъде видеозаснеман."

Вижте целия разговор във видеото