Лудогорец и Левски откриват футболната 2026-а със сблъсък за Суперкупата

Българският футбол се завръща на родната сцена с мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Двубоят за третото по значимост отличие в родния футбол започва в 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“ и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Въпреки ниските температури, интересът към срещата е сериозен. До момента са продадени над 10 000 билета, а очакванията са по трибуните да има между 15 и 20 хиляди зрители, като традиционно много фенове ще се активизират в последния момент.

Финалът ще влезе в историята и с иновативен елемент. За първи път у нас главният съдия ще бъде оборудван с боди камера, която ще позволи на зрителите да видят ключови ситуации от гледната точка на рефера.

Срещата трябваше да се изиграе още през миналото лято, но заради ангажиментите на двата отбора в европейските турнири беше отложена. Левски излиза с амбицията да прекъсне серията на Лудогорец от четири поредни спечелени Суперкупи.

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо демонстрира пълно спокойствие преди финала за Суперкупата и дори прие зимните условия като предимство.

"Когато се събудих в Разград с 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи. В моя роден град така играем мачовете. Утре е финал, всеки мач има своя собствена история. Изправяме се срещу много силен отбор, който има ясна идея как да играе футбол. Ще бъде добро предизвикателство за нас“, заяви норвежецът, който подчерта, че отборът му е напълно фокусиран върху сблъсъка.

Наставникът на Левски Хулио Веласкес, от своя страна, изрази по-сериозни притеснения около състоянието на терена на Националния стадион.

"Метеорологичните условия очевидно за всички не са невероятни. Мен ме притеснява състоянието на терена“, призна испанецът, макар да подчерта, че отборът му е готов за двубоя.

"В добра кондиция сме и сме уверени в нашите възможности. Ще направим всичко възможно да спечелим този трофей“, заяви Веласкес, като добави, че при нужда тимът е подготвен и за изпълнение на дузпи.

Последният официален мач между двата тима се състоя през септември на стадион „Георги Аспарухов“ и завърши без голове - 0:0. Тази вечер обаче равенство няма да има. При паритет в редовното време директно ще се изпълняват дузпи.

Двубоят реално открива футболната 2026 година в България. За Левски това ще бъде първи официален мач след зимната пауза. Тимът на Хулио Веласкес изигра пет контроли, в които записа две победи - срещу Тренчин и Вихрен.

Лудогорец вече има игрови ритъм, след като изигра два официални мача в Лига Европа срещу отборите Рейнджърс в Глазгоу и Ница в Разград. Заради тези срещи "орлите“ проведоха по-кратък лагер в Белек с едва две контроли.

Пер-Матиас Хьогмо ще разполага с почти оптимален състав, като след дълго отсъствие в игра се завръща Георги Терзиев. Единственият сигурен отсъстващ е Агибу Камара, а под въпрос остава физическото състояние на Руан Секо.

Със сигурност Хулио Веласкес няма да разчита на Карл Фабиен и вече напусналият Марин Петков. До последно ще се решава участието на Хуан Переа, а с голяма вероятност Армстронг Око-Флекс ще бъде на разположение на испанеца след служебната си картотека от БФС.

Лудогорец е рекордьор по спечелени Суперкупи – осем, срещу три за Левски. При успех тази вечер „сините“ ще се изравнят с ЦСКА на второто място във вечната ранглиста. Последният триумф на столичния гранд в турнира датира от 2009 година.

След сблъсъка довечера съперничеството между двата отбора ще продължи и на други фронтове. В първенството Левски има аванс от седем точки, а за Купата на България двата тима ще се срещнат в четвъртфинал в Разград по-късно през месеца.