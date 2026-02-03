БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец и Левски откриват футболната 2026-а със сблъсък за Суперкупата

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
Български футбол
Запази

"Орлите“ и "сините“ излизат довечера от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, като за първи път у нас главният съдия ще бъде с боди камера.

лудогорец левски откриват футболната 2026 българския футбол сблъсък суперкупата
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският футбол се завръща на родната сцена с мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Двубоят за третото по значимост отличие в родния футбол започва в 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“ и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Въпреки ниските температури, интересът към срещата е сериозен. До момента са продадени над 10 000 билета, а очакванията са по трибуните да има между 15 и 20 хиляди зрители, като традиционно много фенове ще се активизират в последния момент.

Финалът ще влезе в историята и с иновативен елемент. За първи път у нас главният съдия ще бъде оборудван с боди камера, която ще позволи на зрителите да видят ключови ситуации от гледната точка на рефера.

Срещата трябваше да се изиграе още през миналото лято, но заради ангажиментите на двата отбора в европейските турнири беше отложена. Левски излиза с амбицията да прекъсне серията на Лудогорец от четири поредни спечелени Суперкупи.

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо демонстрира пълно спокойствие преди финала за Суперкупата и дори прие зимните условия като предимство.

"Когато се събудих в Разград с 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи. В моя роден град така играем мачовете. Утре е финал, всеки мач има своя собствена история. Изправяме се срещу много силен отбор, който има ясна идея как да играе футбол. Ще бъде добро предизвикателство за нас“, заяви норвежецът, който подчерта, че отборът му е напълно фокусиран върху сблъсъка.

Наставникът на Левски Хулио Веласкес, от своя страна, изрази по-сериозни притеснения около състоянието на терена на Националния стадион.

"Метеорологичните условия очевидно за всички не са невероятни. Мен ме притеснява състоянието на терена“, призна испанецът, макар да подчерта, че отборът му е готов за двубоя.

"В добра кондиция сме и сме уверени в нашите възможности. Ще направим всичко възможно да спечелим този трофей“, заяви Веласкес, като добави, че при нужда тимът е подготвен и за изпълнение на дузпи.

Последният официален мач между двата тима се състоя през септември на стадион „Георги Аспарухов“ и завърши без голове - 0:0. Тази вечер обаче равенство няма да има. При паритет в редовното време директно ще се изпълняват дузпи.

Двубоят реално открива футболната 2026 година в България. За Левски това ще бъде първи официален мач след зимната пауза. Тимът на Хулио Веласкес изигра пет контроли, в които записа две победи - срещу Тренчин и Вихрен.

Лудогорец вече има игрови ритъм, след като изигра два официални мача в Лига Европа срещу отборите Рейнджърс в Глазгоу и Ница в Разград. Заради тези срещи "орлите“ проведоха по-кратък лагер в Белек с едва две контроли.

Пер-Матиас Хьогмо ще разполага с почти оптимален състав, като след дълго отсъствие в игра се завръща Георги Терзиев. Единственият сигурен отсъстващ е Агибу Камара, а под въпрос остава физическото състояние на Руан Секо.

Със сигурност Хулио Веласкес няма да разчита на Карл Фабиен и вече напусналият Марин Петков. До последно ще се решава участието на Хуан Переа, а с голяма вероятност Армстронг Око-Флекс ще бъде на разположение на испанеца след служебната си картотека от БФС.

Лудогорец е рекордьор по спечелени Суперкупи – осем, срещу три за Левски. При успех тази вечер „сините“ ще се изравнят с ЦСКА на второто място във вечната ранглиста. Последният триумф на столичния гранд в турнира датира от 2009 година.

След сблъсъка довечера съперничеството между двата отбора ще продължи и на други фронтове. В първенството Левски има аванс от седем точки, а за Купата на България двата тима ще се срещнат в четвъртфинал в Разград по-късно през месеца.

Свързани статии:

Пер-Матиас Хьогмо: Когато се събудих на 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи
Пер-Матиас Хьогмо: Когато се събудих на 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи
Старши треньорът на Лудогорец сподели очакванията си за мача с Левски.
Чете се за: 03:07 мин.
Хулио Веласкес: Никога не коментирам съдиите
Хулио Веласкес: Никога не коментирам съдиите
Важното за мен е футбол, футбол, футбол, подчерта треньорът на...
Чете се за: 05:45 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #ПФК Лудогорец #Лудогорец #левски #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Специално за БНТ

Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала
Чете се за: 01:55 мин.
След 30 години пауза: Русе отново се радва на успехи в женския волейбол След 30 години пауза: Русе отново се радва на успехи в женския волейбол
Чете се за: 03:07 мин.
Последно сбогом с легендата на Локомотив (София) Спиро Дебърски Последно сбогом с легендата на Локомотив (София) Спиро Дебърски
Чете се за: 01:35 мин.
Нова сага в българската борба Нова сага в българската борба
Чете се за: 01:20 мин.
Венцеслав Стефанов и Илиян Филипов са съгласни да се явят на детектор на лъжата Венцеслав Стефанов и Илиян Филипов са съгласни да се явят на детектор на лъжата
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ