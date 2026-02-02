БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Никога не коментирам съдиите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:45 мин.
Спорт
Запази

Важното за мен е футбол, футбол, футбол, подчерта треньорът на Левски преди мача за Суперкупата на България.

хулио веласкес
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Хулио Веласкес отказа да коментира съдиите преди мача за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. Старши треньорът на „сините“ сподели, че за него е важен само футболът, който ще предложат срещу „зелените“.

Испанецът говори на пресконференцията преди двубоя за трофея утре на Националния стадион „Васил Левски“ от 18:00 часа.

"Добър ден на всички. Отборът е в добро кондиционни състояние след ползотворния подготвителен лагер, който направихме. Настроението в тима е позитивно. има добра енергия и смятам, че отборът е готов. Наясно сме, че се изправяме срещу добър отбор, но такива сме и ние. Уверени сме, че можем да победим“, започна той.

Наставникът коментира и последните метеорологични условия в София, изразявайки притесненията си за терена.

"Метеорологичните условия не са чудесни за игра, но не търсим оправдание или извинения. В крайна сметка всичко е в рамките на нормалното. Притеснява ме само състоянието на терена. Разбира се, няма да е най-приятната обстановка и за феновете, но като казвам това, пак уточнявам, че не търсим оправдание, студът не е извинение. Независимо от обстановката, ще се опитаме да се адаптираме и да спечелим трофея.“

"Всеки мач си има история. В момента няма да губя енергия да мисля какво ще стане след утре. Фокусът на отбора е само върху утрешния двубой. Лудогорец са добър отбор, но ние със сигурност ще опитаме да спечелим и имаме всички аргументи за това", заяви специалистът.

Треньорът уточни и за последните новини, свързани с трансфери и контузии на играчи на столичния тим.

"Няма официален трансфер на Марин Петков. В момента, в който ме питате, той е футболист на Левски. За останалото вероятно вие знаете повече от мен, всичко, което се говори. Наясно съм с титулярния си състав, но има още една тренировка преди мача, която ще се проведе днес следобед. След нея ще стане окончателно ясно какво сме предвидили. Със сигурност Фабиен ще пропусне мача - 100 процента. Очаквам информация дали Хуан Переа ще бъде картотекиран днес и дали ще може да попадне в групата за срещата. Това ще стане преди днешното занимание.“

"Никога не се знае моментното състояние. Лудогорец влиза в мача след сериозни проверки и два официални мача, което е добре за игровия ритъм. Но няма да губя време да разсъждавам дали това е предимство за тях или не и как им се е отразило. Ще се съсредоточим върху нас.“

"Подготвили сме се да изиграем мача по най-добрия начин. Каквото се случи на терена, трябва да го приемем. Дано да спечелим в редовното време. Без да прескачаме етапите, ще се опитаме да направим това. Това е в рамките на това, което може да контролираме донякъде. Можем да влияем на мача с динамика, ритъм. В случаите на дузпи, често нещата не са в твоя контрол. Има много емоции за човека, който изпълнява наказателния удар, за вратаря, който се опитва да спаси. Важно е моментното състояние. Нашият фокус е начинът, по който ще изиграем мача, но сме готови за всичко", смята наставникът.

"Винаги приемам нещата по най-естествения начин. Не знам как ще ви прозвучи, но към всеки мач се готвят по същия начин - с уважение, с професионализъм. Опитвам се да запазя баланс относно психическото ми състояние, което може да ти даде по-добра възможност да вземеш правилните решения в хода на мача“, добави той.

Испанецът отказа да коментира думите на Наско Сираков. Ден по-рано президентът на „сините“ направи изявление, в което обърна внимание на назначението на Венцислав Митрев за VAR съдия на срещата с разградчани.

„Не мога да коментирам и анализирам думите на президента на клуба, трябва да се обърнете към него. Моят задача е да извлека най-доброто от отбора и мога да отговарям за моите думи. Познавате ме вече от 13 месеца. Важното за мен е футбол, футбол, футбол. Никога не коментирам съдиите и няма да го направи.“

Съвсем различни неща, различни обстоятелства. Същите отбори ще се изправят един срещу друг, но в различен турнир. Абсолютно различно време от сезона, различно емоционално състояние. След онзи мач изминаха и доста срещи, които доведоха до това отборът да се подобрява или да има спад. Залогът е титла, е не три точки. Съвсем друга е спецификата“, завърши Веласкес.

