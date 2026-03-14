България полетя към втората фаза в квалификациите за...
Чете се за: 03:55 мин.
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.

Наполи с обрат след почивката

Чете се за: 01:25 мин.
Шампионите на Италия се справиха трудно с Лече.

Наполи, Матео Политано
Снимка: БГНЕС
Наполи осъществи обрат и победи Лече с 2:1 като домакин в мач от 29-ия кръг на Серия А. С успеха „небесносините“ се доближиха само на точка от второто място в класирането, заемано от Милан.

Гостите започнаха по отличен начин и откриха резултата още в третата минута чрез Ямил Зийберг. След ранния гол обаче инициативата премина изцяло в ръцете на домакините.

Футболистите на Наполи доминираха през по-голямата част от срещата, като владееха топката близо 70% от времето и създадоха значително повече положения. Натискът им даде резултат малко след почивката, когато Расмус Хьойлунд изравни само две минути след подновяването на играта.

Обратът стана факт в 67-ата минута, когато Матео Политано се разписа след добавка и донесе трите точки на домакините.

Така Наполи записа 18-ата си победа за сезона и събра 59 точки, само една по-малко от Милан. Лидер в класирането остава Интер с 68 точки, докато Комо и Рома са на осем пункта зад неаполитанците в битката за местата в челото.

Интер не успя да победи Аталанта и дава шанс на Милан
Интер не успя да победи Аталанта и дава шанс на Милан
