Интер не успя да победи Аталанта и дава шанс на Милан

Отборът на Интер записа втора поредна грешна стъпка в първенството на Италия. В среща от 29-ия кръг, „нерадзурите“ не успяха да победят у дома един от регионалните съперници – Аталанта. Срещата на „Сан Сиро“ завърши при резултат 1:1, а домакините определено има за какво да съжаляват, след като допуснаха изравнително попадение в 83-ата минута.

Интер изигра силно първо полувреме и се оттегли за почивка при преднина от едно попадение. Точен беше Франческо Пио Еспозито, който се разписа със силен удар с левия крак в 26-ата минута. При попадението с неуверена намеса се отчете и вратарят на Аталанта – Карнезеки.

След почивката гостите от Бергамо изравниха играта и на свой ред създадоха няколко опасности пред вратата на Зомер. В 83-ата минута резервата Кръстович се възползва от груба грешка на Дъмфрис и с удар от 7-8 метра изравни за 1:1. Малко след това домакините претендираха за дузпа за нарушение срещу Фратези, но такова не беше отсъдено.

В крайна сметка срещата в Милано завърши без победител, а след нейния край Интер води с 8 точки пред градския съперник Милан, който обаче още не е изиграл двубоя си от кръга. В неделя вечер „росонерите“ ще гостуват на Лацио и при победа ще се доближат на 5 точки зад градския си съперник.