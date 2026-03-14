Два късни гола донесоха успех на Арсенал срещу Евертън

Арсенал стигна до трудна победа с 2:0 над Евертън в мач от Висшата лига, като головете паднаха в самия край на срещата след грешки на вратаря Джордан Пикфорд.

През първото полувреме гостите от Евертън изглеждаха по-опасният отбор. Най-чистата възможност се откри пред Дуайт Макнийл, чийто удар срещна дясната греда на вратата, пазена от Давид Рая.

Развръзката дойде в заключителните минути. Пикфорд излезе неразчетено при центриране и топката премина зад гърба му. Педро Хинкапие я върна към Виктор Гьокереш, който нямаше проблем да реализира на празна врата.

Дълбоко в добавеното време домакините решиха окончателно мача. При корнер за Евертън Пикфорд не се включи в наказателното поле, а след бърза контраатака тийнейджърът Макс Даунман оформи крайното 2:0 с удар в опразнената врата.

След успеха Арсенал увеличи аванса си на върха в класирането на 10 точки пред Манчестър Сити, които са с два мача по-малко.

В друг двубой от 30-ия кръг Нюкасъл Юнайтед спечели с 1:0 при гостуването си на Челси в Лондон. Единственото попадение реализира Антъни Гордън още в 18-ата минута след асистенция на Джоузеф Уилък.