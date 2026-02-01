БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наско Сираков: Левски няма да отстъпи и на сантиметър от целите си

Спорт
Назначението на Венцислав Митрев за VAR съдия на мача с Лудогорец не е случен акт, подчерта президентът на "сините".

Наско Сираков
Снимка: startphoto.bg
Наско Сираков подчерта, че Левски няма да отстъпи и сантиметър от целите, които си е поставил през този сезон. Мажоритарният собственик на „сините“ се обърна към феновете дни преди подновяването на сезона в Първа лига и мача за Суперкупата срещу Лудогорец.

В него една от легендите на родния футбол обърна внимание на предстоящата среща за трофея, отбелязвайки, че назначението на Венцислав Митрев за VAR съдия не е случаен. Също така той поясни още за провелата се среща между столичния тим и Съдийската комисия на БФС през септември.

Ето какво гласи изявлението на Сираков:

"Уважаеми левскари,

Предстоят изключително важни месеци за “Левски”. Разбирам еуфорията - атмосферата около отбора е невероятна, но няма да се уморя да повтарям - още нищо не сме спечелили и ни чакат сериозни битки.

Трансферният прозорец се оказа по-сложен от очакваното, но там не отстъпихме. Отговорихме на всичко, което хвърлиха срещу нас, и записахме две ключови победи, защото имаме изключителен екип, който работи отдадено и без почивка. Отне време да подредим къщата си, но днес в “Левски” работят професионалисти на всички нива и в главите ни няма друга мисъл, освен победа.

Постигането на целите ни ще изисква още много работа, саможертви и битка за всеки сантиметър - на терена и извън него.

На 29.09.2025 г. в централата на БФС се проведе среща между представители на “Левски” и Съдийската комисия. На нея бяха поети ясни ангажименти, които по-късно комисията обяви публично. Подобрена комуникация с отборите и обществеността, регулярни брифинги за спорните моменти и взаимно уважение между страните. Смея да твърдя, че тази среща доведе до едни от най-спокойните месеци в отношенията между ПФК “Левски” и Съдийската комисия за последните години.

Срещата и публично изразените позиции бяха провокирани от спорни решения на ВАР екипа в мача ни срещу “Лудогорец”. Няколко месеца по-късно част от обещаното от другата страна не се е реализирало. Ние отново ще играем срещу “Лудогорец”, а за главен ВАР съдия отново е назначен Венцислав Митрев. Предполагам не само в моята глава, а и във вашите все още звучи: “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш.”

Бях останал с впечатлението, че след срещата на 29.09.2025 г. ще има реални действия по публично поетите ангажименти. До скоро сигналите бяха такива. Явно нещо в последните седмици се е променило.

Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни. Планирах това изявление да има съвсем различен тон, но обстоятелствата налагат друго. Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си.

Една от повтарящите се критики към мен през последните години е, че смекчих тона след думите: “Камък върху камък няма да остане, ако нещата продължат така”. Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови.

Благодаря ви, че сте зад нас. Ще се видим на мача!

Наско Сираков, президент на ПФК "Левски"

и председател на Надзорния съвет

#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #Първа лига 2025/2026 #наско сираков #ПФК ЛЕВСКИ

