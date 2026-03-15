Реал разгроми Елче, Арда вкара много зад центъра

Реал Мадрид постигна категорична победа с 4:1 над Елче в мач от 28-ия кръг на Ла Лига. Антонио Рюдигер откри резултата в 39-ата минута, а Федерико Валверде удвои в края на първото полувреме.



Дийн Хаусен направи резултата класически с глава в 66-ата минута, преди автогол на Мануел Анхел да донесе почетно попадение за гостите. Минута преди края Арда Гюлер завърши шоуто с изключителен удар от дистанция – 4:1.

„Лос бланкос“ излязоха с редица юноши в стартовия състав заради контузии на Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Дейвид Алаба и други титуляри. Въпреки това тимът контролираше играта и създаде множество положения. В първото полувреме Рюдигер и Валверде решиха всичко, а втората част позволи на младите играчи да натрупат ценен опит.

С победата Реал остава на четири точки зад лидера Барселона и продължава да следи отблизо върха, докато Елче остава в борбата за оцеляване, без победа в последните десет мача в първенството.