Реал разгроми Елче, Арда вкара много зад центъра

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 01:22 мин.
Реал остава на четири точки зад лидера Барселона.

Федерико Валверде
Снимка: БГНЕС
Реал Мадрид постигна категорична победа с 4:1 над Елче в мач от 28-ия кръг на Ла Лига. Антонио Рюдигер откри резултата в 39-ата минута, а Федерико Валверде удвои в края на първото полувреме.

Дийн Хаусен направи резултата класически с глава в 66-ата минута, преди автогол на Мануел Анхел да донесе почетно попадение за гостите. Минута преди края Арда Гюлер завърши шоуто с изключителен удар от дистанция – 4:1.

„Лос бланкос“ излязоха с редица юноши в стартовия състав заради контузии на Килиан Мбапе, Джуд Белингам, Дейвид Алаба и други титуляри. Въпреки това тимът контролираше играта и създаде множество положения. В първото полувреме Рюдигер и Валверде решиха всичко, а втората част позволи на младите играчи да натрупат ценен опит.

С победата Реал остава на четири точки зад лидера Барселона и продължава да следи отблизо върха, докато Елче остава в борбата за оцеляване, без победа в последните десет мача в първенството.

#Ла Лига 2025/26 #Арда Гюлер #ФК Реал Мадрид

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в района на Самоводене
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
