Пер-Матиас Хьогмо: Контролирахме мача срещу ЦСКА

Наставникът на разградчани похвали отбора след успеха с 3:0 над ЦСКА и отличи представянето на Ивайло Чочев
Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо беше много доволен след категоричната победа с 3:0 над ЦСКА в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. С успеха "орлите“ се доближиха на шест точки от лидера Левски.
"Това е много хубав ден за Лудогорец. 3:0 за мъжкия ни тим, 3:0 за дамите ни днес. Страхотен ден за нашите фенове, които ни подкрепиха“, заяви норвежкият специалист след срещата.
Хьогмо призна, че в началните минути неговият отбор е изпитал затруднения срещу „червените“, но впоследствие е успял да поеме контрол върху двубоя.
"Имахме трудности в първите 7–8 минути, когато не можехме да пресираме съперника. Бяхме по-високо на терена и те намираха пространства зад гърба ни. Не допуснахме гол и след това вкарахме два гола, при които Ерик Маркус свърши отлична работа“, коментира наставникът на шампионите.
Според него през второто полувреме Лудогорец е доминирал напълно.
"Контролирахме мача, играхме с топката и доминирахме, докато те нямаха положения. Трябва да отбележим и отличната работа на Руан Круз за спечелената дузпа“, добави Хьогмо.
Треньорът на разградчани отдели специално внимание и на Ивайло Чочев.
"Той ни дава характер и отношение. Винаги дава най-доброто от себе си и е отличен пример за останалите. Освен в нападение, той помага много и в защита“, подчерта специалистът.
Хьогмо предупреди, че до края на сезона предстоят още тежки сблъсъци между двата отбора.
"Казах на играчите, че сигурно ще срещнем ЦСКА още четири пъти. Те са добър отбор с качествени футболисти и треньор. Ние обаче трябва да гледаме само към следващия си мач“, завърши наставникът на "орлите".