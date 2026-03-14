България полетя към втората фаза в квалификациите за...
Чете се за: 03:55 мин.
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.

Пер-Матиас Хьогмо: Контролирахме мача срещу ЦСКА

Чете се за: 02:15 мин.
Наставникът на разградчани похвали отбора след успеха с 3:0 над ЦСКА и отличи представянето на Ивайло Чочев

Пер-Матиас Хьогмо: Контролирахме мача срещу ЦСКА
Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо беше много доволен след категоричната победа с 3:0 над ЦСКА в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. С успеха "орлите“ се доближиха на шест точки от лидера Левски.

"Това е много хубав ден за Лудогорец. 3:0 за мъжкия ни тим, 3:0 за дамите ни днес. Страхотен ден за нашите фенове, които ни подкрепиха“, заяви норвежкият специалист след срещата.

Хьогмо призна, че в началните минути неговият отбор е изпитал затруднения срещу „червените“, но впоследствие е успял да поеме контрол върху двубоя.

"Имахме трудности в първите 7–8 минути, когато не можехме да пресираме съперника. Бяхме по-високо на терена и те намираха пространства зад гърба ни. Не допуснахме гол и след това вкарахме два гола, при които Ерик Маркус свърши отлична работа“, коментира наставникът на шампионите.

Според него през второто полувреме Лудогорец е доминирал напълно.

"Контролирахме мача, играхме с топката и доминирахме, докато те нямаха положения. Трябва да отбележим и отличната работа на Руан Круз за спечелената дузпа“, добави Хьогмо.

Треньорът на разградчани отдели специално внимание и на Ивайло Чочев.

"Той ни дава характер и отношение. Винаги дава най-доброто от себе си и е отличен пример за останалите. Освен в нападение, той помага много и в защита“, подчерта специалистът.

Хьогмо предупреди, че до края на сезона предстоят още тежки сблъсъци между двата отбора.

"Казах на играчите, че сигурно ще срещнем ЦСКА още четири пъти. Те са добър отбор с качествени футболисти и треньор. Ние обаче трябва да гледаме само към следващия си мач“, завърши наставникът на "орлите".

Свързани статии:

Христо Янев: Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме
Христо Янев: Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме
Треньорът на ЦСКА призна, че Лудогорец е наказал грешките на...
Чете се за: 02:22 мин.
Безкомпромисен Лудогорец наказа грешките на ЦСКА и взе дербито в Разград
Безкомпромисен Лудогорец наказа грешките на ЦСКА и взе дербито в Разград
Квадво Дуа и Петър Станич дадоха аванс на "орлите“ още преди...
Чете се за: 08:02 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА - София #ПФК Лудогорец

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
2
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
3
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в района на Самоводене
5
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в...
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
6
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Още от: Български футбол

Два късни гола донесоха успех на Арсенал срещу Евертън
Два късни гола донесоха успех на Арсенал срещу Евертън
Христо Янев: Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме Христо Янев: Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме
Чете се за: 02:22 мин.
Петър Станич: Оставащите мачове са финали за нас Петър Станич: Оставащите мачове са финали за нас
Чете се за: 01:15 мин.
Първа лига: Лудогорец – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Лъчезар Балтанов: Слаб мач, но трябва да се вдигнем Лъчезар Балтанов: Слаб мач, но трябва да се вдигнем
Чете се за: 01:05 мин.
Безкомпромисен Лудогорец наказа грешките на ЦСКА и взе дербито в Разград Безкомпромисен Лудогорец наказа грешките на ЦСКА и взе дербито в Разград
Чете се за: 08:02 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ) Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...
Чете се за: 15:22 мин.
У нас
