Пер-Матиас Хьогмо: Контролирахме мача срещу ЦСКА

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо беше много доволен след категоричната победа с 3:0 над ЦСКА в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. С успеха "орлите“ се доближиха на шест точки от лидера Левски.

"Това е много хубав ден за Лудогорец. 3:0 за мъжкия ни тим, 3:0 за дамите ни днес. Страхотен ден за нашите фенове, които ни подкрепиха“, заяви норвежкият специалист след срещата.

Хьогмо призна, че в началните минути неговият отбор е изпитал затруднения срещу „червените“, но впоследствие е успял да поеме контрол върху двубоя.

"Имахме трудности в първите 7–8 минути, когато не можехме да пресираме съперника. Бяхме по-високо на терена и те намираха пространства зад гърба ни. Не допуснахме гол и след това вкарахме два гола, при които Ерик Маркус свърши отлична работа“, коментира наставникът на шампионите.

Според него през второто полувреме Лудогорец е доминирал напълно.

"Контролирахме мача, играхме с топката и доминирахме, докато те нямаха положения. Трябва да отбележим и отличната работа на Руан Круз за спечелената дузпа“, добави Хьогмо.

Треньорът на разградчани отдели специално внимание и на Ивайло Чочев.

"Той ни дава характер и отношение. Винаги дава най-доброто от себе си и е отличен пример за останалите. Освен в нападение, той помага много и в защита“, подчерта специалистът.

Хьогмо предупреди, че до края на сезона предстоят още тежки сблъсъци между двата отбора.