Христо Янев: Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази сериозно разочарование след поражението с 0:3 от Лудогорец в Разград в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. Наставникът на „червените“ призна, че резултатът е тежък, но смята, че развоят на мача е можел да бъде различен, ако неговият тим бе реализирал ранните си положения.

"Мачът можеше да започне по различен начин. Стартирахме добре, създадохме добри ситуации. До 30-ата минута владеехме инициативата. Трябва да си извадим уроци и поуки и да не повтаряме грешките. Няма как да не си вкараш ситуациите срещу отбор като Лудогорец“, заяви специалистът.

Янев подчерта, че домакините са се възползвали от слабостите в играта на неговия отбор.

"Възползваха се от нашите слабости, подходихме много наивно. Това е нещо, което трябва да променим. Предстоят ни още много мачове с тях и вярваме, че можем да се поздравим с успех“, добави той.

Наставникът на "армейците“ отбеляза, че въпреки поражението вижда и положителни знаци в представянето на тима си.

"Трябва да бъдем честни – не стояхме лошо на терена. Головите възможности ни дават оптимизъм за това, което предстои. Трябва ни повече вяра и увереност в себе си“, каза Янев.

По повод напрежението между футболистите на двата отбора в края на срещата треньорът на ЦСКА заяви, че тимът трябва да бъде достатъчно смел, за да признае грешките си и да работи за подобрение.

Янев вече насочи вниманието си към следващия мач на отбора срещу Добруджа, като подчерта, че най-важното е бързото възстановяване след поражението.