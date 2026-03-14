Безкомпромисен Лудогорец наказа грешките на ЦСКА и взе дербито в Разград

Лудогорец победи ЦСКА с 3:0 в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. Попаденията за шампионите реализираха Квадво Дуа и Петър Станич през първото полувреме, а резервата Руан Круз оформи крайния резултат от дузпа след почивката.

С успеха тимът от Разград се изкачи на второто място с 53 точки и съкрати изоставането си от лидера Левски на шест пункта, като "сините“ са с мач по-малко и в неделя приемат Берое. ЦСКА остава на четвъртата позиция с 46 точки.

Наставникът на домакините Пер-Матиас Хьогмо залага на Хендрик Бонман под рамката на вратата. В отбраната действат Антон Недялков, Диниш Алмейда, Оливие Вердон и Йоел Андерсон, които трябва да осигурят стабилност пред защитата на "орлите“. В средата на терена стартират Филип Калоч, Дерой Дуарте, Ивайло Чочев. Атакуващото трио е формирано от Петър Станич, Ерик Маркус и Квадво Дуа, които ще водят атаката на шампионите.

Старши треньорът на гостите Христо Янев избира Фьодор Лапоухов за титуляр на вратата. В защита започват Давид Пастор, Лумбард Делова, Теодор Иванов и Анхело Мартино. В халфовата линия действат капитанът Бруно Жордао, Макс Ебонг и Джеймс Ето’о, който се намира в отлична форма след силните си изяви през изминалата седмица. В офанзивен план ЦСКА ще разчита на Мохамед Брахими, Лео Перейра и Йоанис Питас.

Футболистите на ЦСКА бяха на крачка от попадение още във 2-ата минута след отлична атака. Джеймс Ето'о изведе Лео Перейра зад защитата на домакините, а бразилецът успя да преодолее вратаря Хендрик Бонман в наказателното поле. Вместо да стреля обаче, Перейра опита подаване към Йоанис Питас, който се намираше на метър от голлинията.

Минути по-късно "армейците" получиха нов шанс. След изпълнение на корнер и неумело изчистване от защитата на домакините, топката попадна в Лео Перейра. Бразилецът стреля веднага с левия крак по диагонала, но топката премина на сантиметри покрай далечния страничен стълб на вратата на Хендрик Бонман.

Домакините на свой ред получиха добра възможност след пряк свободен удар пред наказателното поле на ЦСКА. В 15-ата Ерик Маркус центрира опасно към струпването от играчи, но топката прехвърли всички в пеналта и излезе в аут, без да се стигне до удар към вратата на Фьодор Лапоухов.



В 21-вата минута Йоанис Питас се възползва от неточност в разиграването между бранителите на Лудогорец, открадна топката и веднага отправи удар от дистанция. Опитът на нападателя на ЦСКА обаче премина покрай вратата на Хендрик Бонман.

В 25-ата минута "червените“ организираха поредна добра атака по левия фланг. Анджело Мартино и Лео Перейра комбинираха бързо помежду си, след което топката беше насочена към Йоанис Питас в наказателното поле. Защитата на Лудогорец обаче реагира навреме и не позволи на кипърския нападател да отправи удар към вратата.

Въпреки че нищо не вещаеше попадение, внезапно Лудогорец откри резултата в 31-вата минута. Ерик Маркус проби през центъра и с хитър извеждащ пас между двамата централни защитници Лумбард Делова и Теодор Иванов намери Квадво Дуа. Нападателят се възползва отлично от подаването, излезе сам срещу Фьодор Лапоухов и хладнокръвно реализира, за да даде аванс на домакините.

В 38-ата минута ЦСКА беше много близо до изравнителен гол. След атака по левия фланг топката беше подадена в наказателното поле и след рикошет в Йоел Андерсон попадна в Йоанис Питас. Кипърският нападател стреля незабавно от границата на вратарското поле, но топката се отби в левия страничен стълб на вратата на Хендрик Бонман, а домакините имаха сериозна доза късмет.

В 42-ата минута Лудогорец стигна до второ попадение във вратата на ЦСКА. Ерик Маркус центрира към наказателното поле, където Теодор Иванов не успя да изчисти добре топката с глава. Кълбото попадна в Петър Станич, който успя да го достигне и с леко докосване го насочи в левия ъгъл на вратата на Фьодор Лапоухов, с което удвои аванса на домакините.

Малко след паузата домакините бяха близо и до трети гол. Филип Калоч проби отлично по десния фланг и подаде към Квадво Дуа, който беше оставен непокрит в наказателното поле. Швейцарският нападател стреля веднага с десния крак, но изпрати топката високо над вратата на Фьодор Лапоухов.

В 58-ата минута ЦСКА опита да намали резултата чрез Макс Ебонг, който отправи удар от дистанция. Изпълнението на халфа обаче се оказа неточно.

В 62-рата минута се стигна до колеблива ситуация в наказателното поле на домакините. Йоел Андерсон не успя да изчисти добре топката на близката греда, а тя се отклони в тялото на вратаря Хендрик Бонман, който реагира със закъснение, но в крайна сметка не се стигна до опасност за вратата на Лудогорец.

Минута по-късно Ивайло Чочев опита удар с левия крак от границата на наказателното поле, но Фьодор Лапоухов плонжира и улови топката без проблеми.

В 69-ата минута Лудогорец получи дузпа, след като Руан Круз беше спрян непозволено в наказателното поле от Лумбард Делова, който го удари в коляното. Главният съдия Любослав Любомиров без колебание посочи бялата точка.

Зад топката застана именно бразилската резерва, който изпълни хладнокръвно и с прецизен удар прати топката в левия ъгъл на вратата на Фьодор Лапоухов, изпращайки беларуския страж в противоположната посока за 3:0.

Ситуацията на терена се изостри след груб фал на Алехандро Пиедраита срещу Ивайло Чочев, който предизвика бурна реакция от страна на футболистите на Лудогорец. Дерой Дуарте реагира остро срещу провинилия се съперник и около централния кръг се стигна до масово спречкване между играчите на двата отбора.

Главният съдия Любослав Любомиров бързо се намеси, за да успокои страстите на терена. След кратко разправяне арбитърът показа по един жълт картон на Дерой Дуарте и Алехандро Пиедраита, с което сложи край на напрежението между футболистите.