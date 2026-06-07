Спешна рокада в състава на Ирак за Мондиала

Левият краен защитник на отбора Ал-Карма Ахмед Макензи бе извикан на пожар в състава на Ирак за предстоящото световно първенство по футбол.

Селекционерът Греъм Арнолд се видя принуден да извика бранителя след травмата на Ахмед Яхия, който няма да може да играе на Мондиала заради контузия в бедрото.

Ирак е в сочената като "група на смъртта" група "I", в която са още Франция, Сенегал и Норвегия. За Ирак световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде първо от 40 години насам.