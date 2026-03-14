Бога донесе втора поредна победа на Ювентус

Жереми Бога отбеляза за трети пореден мач в Серия „А“ и донесе ценна победа с 1:0 за Ювентус като гост на Удинезе, докато гол на Франсиско Консейсао беше отменен.

„Бианконерите“ сложиха край на кризата с убедителното 4:0 срещу Пиза, но с отсъстващите Душан Влахович и Емил Холм, треньорът реши да замени Джонатан Дейвид с Бога, като подкрепа за фалшивата деветка Кенан Йълдъз.



Удинезе също се върна в серия силни резултати – 3:0 над Фиорентина и 2:2 срещу Аталанта, веднага след като Кейнън Дейвис се възстанови от контузия. Артър Ата и Умар Солет бяха на разположение, но Адам Букса, Николо Бертола, Джордан Земура и Алесандро Заноли отсъстваха.

Бога създаде първото опасно положение, като се измъкна по левия фланг и принуди вратаря Мадука Окойе на трудна намеса. След кратък корнер Франсиско Консейсао не успя да завърши, а следващият му опит бе блокиран от Томас Кристенсен.

Артър Ата тества Матия Перин при изстрел от близка дистанция, както и Бога при последваща атака, но и двете ситуации останаха предупреждения.

Десетина минути по-късно Ювентус поведе, когато дълъг пас освободи Кенан Йълдъз, който овладя топката, преди да подаде на Бога за лесно докосване от десетина метра – неговият трети гол в три мача.

Мачът бе широко отворен преди полувремето: Ата стреля над вратата от близка дистанция след изтървано положение, а Бога отново изпробва Окойе след пас на Консейсао.

След почивката Йълдъз завърши разиграване с резерва Фабио Мирети, но ударът му от близка дистанция бе спасяван от Окойе. В крайна сметка Юве взе своето като точков актив.