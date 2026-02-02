БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пер-Матиас Хьогмо: Когато се събудих на 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи

Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Старши треньорът на Лудогорец сподели очакванията си за мача с Левски.

Пер-Матиас Хьогмо
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо призна, че се е почувствал, сякаш отново е родината си Норвегия, след като по-рано днес е видял 40-сантиметрова снежна покривка, още със събуждането си.

Според него атмосферните условия няма да повлияят на състоянието на терена на Националния стадион, където „орлите“ срещат Левски в спор за Суперкупата на България във вторник, 3 февруари.

"Когато се събудих в Разград на 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи. В моя роден град така играем мачовете. На един мач с Челси имаше една педя сняг. Спряхме мача, почистихме и продължихме. В скандинавските страни сме адаптирани да играем в такива ситуации. Обичаме снега, ските, обичаме такива зими. Надявам се да има още сняг. Радвам се да съм тук, на този стадион. Последният път беше с националния отбор на Норвегия. Гледаме с очаквания утрешния мач. Условията изглеждат страхотни“, обяви той.

Норвежецът е доволен, че отборът му ще участва в плейофите на Лига Европа.

„Беше вдъхновяващо за нас да минем в следващата фаза. Обаче винаги има следващ мач, гледаме напред за мача с Левски, чакаме го. Много добре организиран, има ясна идея как да играе футбол. Ще бъде предизвикателство за нас, добро предизвикателство“, продължи Хьогмо.

Настваникът увери, че възпитаниците му са готови за финала.

„Всеки мач има своя собствена история, свой живот. Утре е финал, това е нашият фокус в момента. Всички наши играчи са готови за утрешния мач. С всяка изминала седмица се подобряваме все повече и повече. Работим много здраво, за да подобрим различни части от играта. Добре е, че някой играчи се връщат от контузии. Има добра вътрешна конкуренция. Отборният дух е важен“, доволен е специалистът.

Треньорът е категоричен, че Левски е много силен отбор.

„Лудогорец има история с печеленето на купи, на много трофеи. Фокусът ни е върху утрешния мач. Лудогорец все пак трябва да се адаптира към всеки различен мач. Всички са с групата, всички пътуваха, ще ви осведомим за стартовите 11 утре. Изправяме се срещу много силен отбор. Имат 7 точки пред нас в шампионата, не сме ги побеждавали в четири мача. Концентрираме се върху мача за Суперкупата“, добави той.

