Без победител между Бетис и Селта в Ла Лига

Бетис и Селта не успяха да се победят в Ла Лига. Двата отбора приключиха наравно след 1:1 в двубой от 28-и кръг. И двата тима имаха шансове да постигнат крайната победа, но се задоволиха с точка.

Феран Жунтгла изведе галисийците напред още в четвъртътъ минута на мача, като полувремето завърши с аванс за Селта.

Бетис изравни в четвъртата минута на втората част, като точен бе бившият футболист на Арсенал Ектор Бейерин.

В 83-ата минута Борха Иглесиас вкара втори гол за Селта, но той правилно не бе признат, тъй като нападателят пое топката в положение на засада. В последните секунди Бакамбу от Бетис стреля с глава, а вратарят на гостите Йонуц Раду изби топката в корнер с една ръка.

Бетис е на пето място в класирането с 44 точки, Селта се нарежда веднага след това с 41.