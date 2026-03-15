Щутгарт пречупи РБ Лайпциг в Бундеслигата

Щутгарт фиксира 15-ти успех в Бундеслигата. На свой терен „швабите“ надвиха РБ Лайпциг с 1:0 в мач от 26-ия кръг, който бе директен за четвъртото място.

С успеха отборът от Баден-Вюртемберг е с предимство по голова разлика, като и двата тима изостават с по три точки от третия Хофенхайм.

В равностойния мач на "Мерцедес-Бенц-Арена" Ундав заби единственото попадение в 56-ата минута, когато бе изведен зад защитата от Крис Фюрлих и вкара 16-ия си гол от началото на сезона в Бундеслигата. С него 29-годишният национал изпревари Луис Диас на второто място в класирането при реализаторите, а лидер е Хари Кейн с 30.

Щутгарт е в поредица от пет мача без поражение в Бундеслигата, а РБ Лайпциг развали серия от две победи.