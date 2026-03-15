Лацио надви Милан и отдалечи "росонерите“ от битката за Скудетото

Мариан Николов
Чете се за: 03:20 мин.
Исаксен реши двубоя на "Олимпико“, а Милан пропусна шанс да се доближи до върха

Лацио се наложи с 1:0 над Милан на стадион „Олимпико“ в Рим в двубой от Серия А. Единственото попадение в срещата реализира Густав Исаксен в 26-ата минута, а загубата остави "росонерите“ на осем точки зад лидера Интер в битката за титлата. "Орлите“ пък заемат деветата позиция с актив от 40 точки.

Домакините започнаха по-активно срещата и още в 1-ата минута създадоха опасност. Деле‑Баширу проби по десния фланг и центрира към наказателното поле, но Майк Менян се намеси уверено и изби топката. Милан отговори в 10-ата минута, когато след удар на Кристиан Пулишич топката попадна в Страхиня Павлович, който навлезе в наказателното поле и стреля, но Провстгард блокира изстрела в последния момент.

В 23-ата минута гостите бяха близо до откриване на резултата. Алексис Салемакерс центрира към далечната греда, където Еступинян стреля с глава, но топката премина покрай вратата. Две минути по-късно Лацио беше на косъм от гол, след като Тейлър се освободи отляво и отправи мощен диагонален удар, който се отби в напречната греда.

Натискът на домакините даде резултат в 26-ата минута. Дълго подаване зад защитата намери Густав Исаксен, който спечели дуела с Еступинян, излезе сам срещу Менян и реализира за 1:0. В 36-ата минута Лацио можеше да удвои аванса си, но Даниел Малдини не успя да преодолее френския вратар на Милан, който се намеси решително.

След почивката „росонерите“ опитаха да наложат натиск. В 51-ата минута Пулишич отправи силен удар от границата на наказателното поле, но Мота спаси. При добавката Юсуф Фофана опита да насочи топката с глава, но не успя да я прати във вратата.

В 62-рата минута Милан организира нова добра атака. Пулишич стреля от удобна позиция, но топката премина високо над напречната греда. В 75-ата минута гостите дори пратиха топката във вратата на Лацио чрез Атекaме, но попадението беше отменено от съдията Гуида заради игра с ръка на футболиста на Милан.

В заключителните минути тимът на Масимилиано Алегри хвърли всички сили в атака, но защитата на домакините устоя на натиска. В третата минута от добавеното време Лука Модрич опита акробатично изпълнение в наказателното поле, но Гила реагира бързо и изби топката в корнер.

Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
Още от: Европейски футбол

Щутгарт пречупи РБ Лайпциг в Бундеслигата
Щутгарт пречупи РБ Лайпциг в Бундеслигата
Без победител между Бетис и Селта в Ла Лига Без победител между Бетис и Селта в Ла Лига
Чете се за: 01:07 мин.
Комо обърна Рома Комо обърна Рома
Чете се за: 01:30 мин.
Равенство между Олимпик Лион и Льо Авър в Лига 1 Равенство между Олимпик Лион и Льо Авър в Лига 1
Чете се за: 01:42 мин.
Унион Берлин излъга Фрайбург Унион Берлин излъга Фрайбург
Чете се за: 00:40 мин.
Килиан Мбапе поднови тренировъчен процес с Реал Килиан Мбапе поднови тренировъчен процес с Реал
Чете се за: 01:00 мин.

Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април
Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни...
Чете се за: 16:07 мин.
Политика
Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро Срещу скъпите горива: Държавата ще компенсира хората с най-ниски доходи с по 20 евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Полицаи от Карлово задържаха мъж, нанесъл материални щети по...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Холивуд се готви за нощта на наградите "Оскар"
Чете се за: 03:22 мин.
САЩ и Канада
