Лацио надви Милан и отдалечи "росонерите“ от битката за Скудетото

Лацио се наложи с 1:0 над Милан на стадион „Олимпико“ в Рим в двубой от Серия А. Единственото попадение в срещата реализира Густав Исаксен в 26-ата минута, а загубата остави "росонерите“ на осем точки зад лидера Интер в битката за титлата. "Орлите“ пък заемат деветата позиция с актив от 40 точки.

Домакините започнаха по-активно срещата и още в 1-ата минута създадоха опасност. Деле‑Баширу проби по десния фланг и центрира към наказателното поле, но Майк Менян се намеси уверено и изби топката. Милан отговори в 10-ата минута, когато след удар на Кристиан Пулишич топката попадна в Страхиня Павлович, който навлезе в наказателното поле и стреля, но Провстгард блокира изстрела в последния момент.

В 23-ата минута гостите бяха близо до откриване на резултата. Алексис Салемакерс центрира към далечната греда, където Еступинян стреля с глава, но топката премина покрай вратата. Две минути по-късно Лацио беше на косъм от гол, след като Тейлър се освободи отляво и отправи мощен диагонален удар, който се отби в напречната греда.

Натискът на домакините даде резултат в 26-ата минута. Дълго подаване зад защитата намери Густав Исаксен, който спечели дуела с Еступинян, излезе сам срещу Менян и реализира за 1:0. В 36-ата минута Лацио можеше да удвои аванса си, но Даниел Малдини не успя да преодолее френския вратар на Милан, който се намеси решително.

След почивката „росонерите“ опитаха да наложат натиск. В 51-ата минута Пулишич отправи силен удар от границата на наказателното поле, но Мота спаси. При добавката Юсуф Фофана опита да насочи топката с глава, но не успя да я прати във вратата.

В 62-рата минута Милан организира нова добра атака. Пулишич стреля от удобна позиция, но топката премина високо над напречната греда. В 75-ата минута гостите дори пратиха топката във вратата на Лацио чрез Атекaме, но попадението беше отменено от съдията Гуида заради игра с ръка на футболиста на Милан.

В заключителните минути тимът на Масимилиано Алегри хвърли всички сили в атака, но защитата на домакините устоя на натиска. В третата минута от добавеното време Лука Модрич опита акробатично изпълнение в наказателното поле, но Гила реагира бързо и изби топката в корнер.