ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева (СНИМКИ)

Десислава Кулелиева от Десислава Кулелиева
Чете се за: 08:35 мин.
месец януари фотообектива десислава кулелиева снимки
Как изглежда месец януари през обектива на фоторепортера на БНТ Десислава Кулелиева.

1 януари

С пищен спектакъл "Сватбарски мераци", "Еврокабаре" и "Новите години на БНТ" Българската национална телевизия представи трилогия на всенародното веселие.

5 януари

България се сбогува с легендарния треньор Димитър Пенев. Той остава в историята като треньорът, който изведе България до бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 г. и символ на най-силния период в родния футбол. Поклонението се състоя на Национален стадион "Васил Левски".

Сред присъстващите бяха голяма част от футболистите от златното поколение на България от Мондиал 1994 – Христо Стоичков, Йордан Лечков, Даниел Боримиров, Наско Сираков, Ивайло Йорданов и Пламен Николов. Поклонението уважиха и бившите национали Димитър Бербатов и Мартин Петров, както и целият отбор на ЦСКА, начело с треньора Христо Янев.

Сред официалните гости бяха бившите президенти Петър Стоянов и Георги Първанов, кметът на София Васил Терзиев и спортният министър в оставка Иван Пешев.

6 януари

18-годишният Васил Борисов извади богоявленския кръст от водите на езерото в столичния квартал "Дружба".

"За първи път скачам за кръста. За мен това, че извадих кръста, е знак от Бога,
че ще постигна всичко и че Бог е с мен. Горд съм да бъда българин, Бог да пази България", каза младежът.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети и хвърли кръста в ледените води на езерото. Общо 40 мъже влязоха във водите на езерото.

12 януари

Премиерът в оставка Росен Желязков получи и върна от името на ГЕРБ-СДС неизпълнен първия проучвателен мандат. По думите му за най-голямата политическа сила е много важно изборите да са възможно най-скоро.

В президентската институция от ГЕРБ-СДС дойде само Росен Желязков.

14 януари

И вторият мандат, връчен от президента Румен Радев на втората по численост група в парламента - тази на ПП-ДБ, беше върнат нереализиран. Надежда Йорданова, като кандидат за премиер на ПП-ДБ, веднага върна мандата неизпълнен. Отбеляза, че изпълнява процедурата формално, защото тяхната основна цел е провеждането на
честни и демократични избори със 100% машинно гласуване.

Президентът Румен Радев посочи, че сега големят въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще направим. Призова политическите сили да приемат законови промени,които да гарантират доверието в изборния процес.

16 януари

Третия и последен мандат получи председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков. Той го върна веднага с аргумента, че не искат да бавят процедурата и бързо да се върви към предсрочни парламентарни избори. Президентът обяви, че е избрал АПС за третия мандат като символ на националното единство.

19 януари

Държавният глава Румен Радев направи обръщение към българския народ в Гербова зала. В речта си Радев каза, че за последен път говори като президент. Той поиска прошка за допуснати грешки и благодари за търпението и доверието. Според него решението му е свързано с желанието да промени политическото статукво.

Според Румен Радев Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и ѝ благодари за
подкрепата през всички тези девет години.

20 януари

Софийският окръжен съд остави в ареста извършителите на въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман. Нападателите Христо Янашков и Явор Проданов завръзват охранителите със свински опашки, освен близо половин милион лева, взимат и оръжието им и побягват към влаковата линия. Единият от охранители
успява да скъса свинските опашки и да подаде сигнал за нападението 20-ина минути по-късно.

21 януари

Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море. Церемонията за подписване на споразумение за участие на БЕХ ЕАД в проучването на нефт и газ в блок "Хан Аспарух" в Черно море се състоя в Министески съвет.

В присъствието на премиера в оставка Росен Желязков и на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, "Български енергиен холдинг" ЕАД, "ОМВ Офшор България" и "Нюмед Енерджи Балкан Лимитид" сключиха споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ в блок "1-21 Хан Аспарух".

23 януари

С гвардейски шпалир и ръкопляскания Румен Радев официално напусна президентската
институция. Изпрати го Илияна Йотова, с която работиха през изминалите години в пълен синхрон. Разделиха се топло на парадния вход.

9 години след като влезе в президентската институция, Румен Радев си тръгва оттук по собствено желание година по-рано. Така Илияна Йотова става първата жена в историята на България, която заема поста на държавен глава.

27 - 30 януари

Президентът Илияна Йотова проведе консултацията за избор на служебен премиер. Тя лично посрещна десетте потенциални кандидати на служебния вход. Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер. Първото "да" беше на Андрей Гюров от БНБ. След това и заместник-омбудсманът Мария Филипова изрази съгласието си да бъде служебен премиер. Димитър Главчев и заместничките му в Сметната палата - Маргарита Николова и Силвия Къдрева също са съгласни.

Сега предстои президентът Илияна Йотова да проведе консултации с представители на
парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, съобщиха от пресцентъра на институцията.

30 януари

След напускането си на президентския пост, Румен Радев даде първото си интервю в предаването "Панорама". От ефира на БНТ потвърди, че влиза активно в парламентарната политика. Решението си мотивира от желанието да сложи край на
корупционния модел и беззаконието в страната.

