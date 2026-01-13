Димитър Пенев ще бъде увековечен с паметник до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина

Паметник на Димитър Пенев ще бъде поставен до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина, съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков в профила си във Фейсбук. Районният кмет обясни, че решението е взето на среща при столичния кмет Васил Терзиев по-рано днес, заедно с представители на футболния клуб.

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст.

На 5 януари хиляди хора изпратиха Димитър Пенев в последния му път. Поклонението пред тленните останки на треньор номер 1 на България за 20-и век бе на Националния стадион „Васил Левски“, като да си вземат последно сбогом с него присъстваха редица бивши футболисти, спортни деятели, политици и почитатели, на които Димитър Пенев донесе огромна радост с постиженията в забележителната си кариера.