Футболист на Локомотив Пловдив с повиквателна за националния отбор на Палестина

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Франсиско Политино получи дебютна повиквателна за националния отбор на Палестина. Предстои той да вземе участие в две проверки на 27 и 31 март.



Политино е роден в Аржентина, но има право да играе за Палестина по майчина линия. Именно тази опция е дала право на футболната федерация да разчита на него.

Палестина ще изиграе две срещи, които са част от приятелски турнир в Мароко. Съперници ще бъдат Бенин и Мавритания.