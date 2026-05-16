ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал

Световната футболна централа ФИФА отстрани нидерландския съдия Роб Диперинк от списъка с реферите за предстоящото Световно първенство по футбол.

Решението идва въпреки факта, че разследването срещу 38-годишния арбитър за предполагаемо сексуално насилие в Лондон е било прекратено поради липса на доказателства. Въпреки това от ФИФА са преценили да не включват Диперинк в съдийския състав за турнира в САЩ, Канада и Мексико.

Нидерландецът трябваше да бъде част от шампионата в ролята на видео асистент-съдия (VAR), но ще пропусне надпреварата след решението на централата.

Според информация в медиите, Диперинк е бил арестуван по обвинения за сексуално посегателство срещу непълнолетен, които впоследствие не са били доказани. Самият той категорично отрича всички твърдения.

„Много ме натъжава, че бях фалшиво обвинен“, заяви съдията, цитиран от нидерландски медии, като допълни, че съжалява за решението на ФИФА да го отстрани от Световното първенство.