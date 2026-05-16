Япония обяви състава за Мондиала, контузия лиши тима от Каору Митома

Япония ще бъде без една от големите си звезди на предстоящото световно първенство, след като халфът Каору Митома официално отпадна от окончателния състав заради контузия.

Футболистът на Брайтън получи травма на подколянното сухожилие по време на двубой от Висшата лига срещу Лийдс, а медицинският щаб е преценил, че възстановяването му няма да бъде възможно в рамките на турнира.

"Медицинският екип прецени, че ще му бъде трудно да се възстанови по време на турнира“, заяви селекционерът Хаджиме Мориясу.

Извън състава остава и Такуми Минамино, който лекува тежка контузия на коляното. Въпреки това треньорът реши да включи няколко футболисти с проблеми – сред тях Ватару Ендо, Ко Итакура и Такехиро Томиясу.

Любопитен акцент е присъствието на ветерана Юто Нагатомо, който ще участва на пето световно първенство в кариерата си.

"Успях да избера само 26 играчи, но съжалявам, че не можах да включа много други. Вярвам, че това е най-добрият ни състав в момента и че тези футболисти могат да помогнат на Япония да печели на световната сцена“, добави Мориясу.

Японците влизат в турнира в добра форма, след като записаха пет поредни победи преди последната си контрола срещу Исландия на 31 май в Токио.

Състав на Япония за Мондиал 2026:

Вратари: Томоки Хаякава, Кейсуке Осако, Зион Сузуки

Защитници: Ко Итакура, Хироки Ито, Юто Нагатомо, Аюму Секо, Юкинари Сугавара, Юносуке Сузуки, Шого Танигучи, Такехиро Томиясу, Цуйоши Уатанабе

Полузащитници: Рицу Доан, Ватару Ендо, Юня Ито, Даичи Камада, Такефуса Кубо, Кейто Накамура, Кайшу Сано, Ао Танака

Нападатели: Кейсуке Гото, Даизен Маеда, Коки Огава, Кенто Шиогай, Юито Сузуки, Аясе Уеда