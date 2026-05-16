БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Япония обяви състава за Мондиала, контузия лиши тима от Каору Митома

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Травма извади халфа от състава на селекционера Хаджиме Мориясу, който обяви окончателните 26 играчи

япония обяви състава мондиала контузия лиши тима каору митома
Снимка: БГНЕС

Япония ще бъде без една от големите си звезди на предстоящото световно първенство, след като халфът Каору Митома официално отпадна от окончателния състав заради контузия.

Футболистът на Брайтън получи травма на подколянното сухожилие по време на двубой от Висшата лига срещу Лийдс, а медицинският щаб е преценил, че възстановяването му няма да бъде възможно в рамките на турнира.

"Медицинският екип прецени, че ще му бъде трудно да се възстанови по време на турнира“, заяви селекционерът Хаджиме Мориясу.

Извън състава остава и Такуми Минамино, който лекува тежка контузия на коляното. Въпреки това треньорът реши да включи няколко футболисти с проблеми – сред тях Ватару Ендо, Ко Итакура и Такехиро Томиясу.

Любопитен акцент е присъствието на ветерана Юто Нагатомо, който ще участва на пето световно първенство в кариерата си.

"Успях да избера само 26 играчи, но съжалявам, че не можах да включа много други. Вярвам, че това е най-добрият ни състав в момента и че тези футболисти могат да помогнат на Япония да печели на световната сцена“, добави Мориясу.

Японците влизат в турнира в добра форма, след като записаха пет поредни победи преди последната си контрола срещу Исландия на 31 май в Токио.

Състав на Япония за Мондиал 2026:
Вратари: Томоки Хаякава, Кейсуке Осако, Зион Сузуки
Защитници: Ко Итакура, Хироки Ито, Юто Нагатомо, Аюму Секо, Юкинари Сугавара, Юносуке Сузуки, Шого Танигучи, Такехиро Томиясу, Цуйоши Уатанабе
Полузащитници: Рицу Доан, Ватару Ендо, Юня Ито, Даичи Камада, Такефуса Кубо, Кейто Накамура, Кайшу Сано, Ао Танака
Нападатели: Кейсуке Гото, Даизен Маеда, Коки Огава, Кенто Шиогай, Юито Сузуки, Аясе Уеда

#японски национален отбор по футбол #Каору Митома #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
2
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
3
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
4
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
5
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Гледайте втория ден от Световната купа по модерен петобой в Пазарджик
6
Гледайте втория ден от Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Национални отбори

ФИФА провежда ключова среща с Иран за участието на Мондиал 2026
ФИФА провежда ключова среща с Иран за участието на Мондиал 2026
Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство
Чете се за: 01:47 мин.
Филаделфия ускорява подготовката си за Мондиал 2026 с ново хибридно игрище Филаделфия ускорява подготовката си за Мондиал 2026 с ново хибридно игрище
Чете се за: 01:12 мин.
Анчелоти се надява да продължи да води Бразилия: Просто трябва да подпишем, бих искал да остана Анчелоти се надява да продължи да води Бразилия: Просто трябва да подпишем, бих искал да остана
Чете се за: 02:07 мин.
Мадона, Шакира и BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство Мадона, Шакира и BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство
Чете се за: 01:00 мин.
Христо Янев: Имаме ясна цел и я следваме Христо Янев: Имаме ясна цел и я следваме
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ? Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ?
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон" Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
В "Пирогов" лекари показаха на родители как да оказват...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ