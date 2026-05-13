Христо Янев: Имаме ясна цел и я следваме

Христо Янев подходи философски след деветото равенство на ЦСКА в Първа лига. Тимът от Борисовата градина не успя да пречупи ЦСКА 1948 след 1:1 на Националния стадион „Васил Левски“ в мач от плейофите. Старши треньорът на ЦСКА поясни, че е искал от неговите футболисти да играят така, както през второто полувреме.

"Исках през цялото време да играем така, както през второто полувреме. Аз съжалявам, че не се получи. Но трябва да отбележим, че през първото полувреме не са ни направили нещо кой знае какво, с което ние да стнадаме. Имаха ситуация – нормално е да имат поне една ситуация в мача, от която се възползваха и стигнаха до дузпа. От там нататък нашата реакция беше само и единствено да обърнем. И направихме всичко възможно, направихме вътрешни ротации и всякакви варианти. Имахме достатъчно на брой положения. Не се получи да спечелим, но продължаваме напред“, започна той.

„Ние имаме нашите спортно-технически качества. Играем на сгъстен цикъл, гледаме по най-добрия начин да разпределим силите на футболистите на база онова, с което разполагаме за днешния мач. Така че не мога да не съм недоволен от желанието, старанието, от създадените ситуации. Просто някой трябва да направи завършващ удар, който да влезе във вратата“, добави наставникът.

Специалистът коментира и как стилът на отбора от Бистрица е повлиял на неговия тим.

„Ние трябва да можем да се оправяме с всеки съперник, без значение начина, по който играе. Те са отбор, който е свикнал да играе на контраатаки, без голямо притежание на топката и да се защитава с целия отбор отзад. В някои моменти ни затрудниха, в някои моменти успяхме да преодолеем техния нисък блок и да създадем някои ситуации, както и се случи и за гола. Но трябва в малкото, които имаме в голяма част от мача, да бъдем по-рационални и по-умни и да ги реализираме“.

Наставникът говори и за контузиите, от които се оплака и преди три дни.

„Ние имаме ясна цел и я следваме. Но това е част от играта, част от формата, в който се намираме. И ние трябва да се съобразяваме с това нещо. Не искаме да поемаме никакви рискове, гледаме да извадим най-доброто на терена във всеки мач. Така че трябва да се справяме, както и другите отбори“.

Треньорът обърна внимание и на контузията на Мохамед Брахими, който бе заменен 10 минути след старта на второто полувреме.

„Чакаме информация от медицинския щаб, за да разберем какво е неговото състояние. Надяваме се да не е сериозно и да бъде възстановен за важните мачове, които остават до края на първенството“.

Той коментира и предстоящото Вечно дерби с Левски през уикенда, както и финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

"ЦСКА влиза в нормален ритъм в тези срещи, както и всички други отбори. Играем в такъв цикъл, в какъвто играят и противниците ни. Просто за някои от тях важността на мачовете не е толкова голяма, колкото за нас. И ние трябва да подходим по-различно“, завърши Янев.