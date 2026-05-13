Александър Александров: Загубихме две точки

Александър Александров смята, че ЦСКА 1948 е загубил две точки след шестото равенство в Първа лига. Отборът от Бистрица се пребори за 1:1 срещу ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“ в плейофите. Наставникът на гостите не бе доволен от пропуснатите ситуации на неговите футболисти.

„Аз мисля, че изиграхме много добър мач. Мога да твърдя, че загубихме две точки, не сме спечелили една. От 75-ата до 90-ата минута имахме четири стопроцентови ситуации, в които в такъв мач сме длъжни да вкараме. С толкова пропуски за два поредни мача, накрая няма как да не натежи в крайния резултат и се отразява на точковия актив“, беше ядосан след края на срещата треньорът.

„Абсолютно това ни пречи и в другите мачове да печелим. Ние създаваме. Срещу Левски и срещу съперника в този мач имахме по-добрите ситуации. В дадени моменти отстъпваме инициативата, но това е нормално в мачове като този, равностойни, но чистите положения са наши. Изпуснахме в два страхотни шанса в 90-ата минута“.

Алвеша, както е познат още той, остана доволен от мъжеството и характера.

„Днес доста повече се вложихме, доста повече искахме победата от миналия път. Играхме до последната минута и поздравявам момчетата. След три дни имаме мач, който отново е важен. В битката сме за медалите, така че нищо не е загубено“, обясни още наставникът за срещата в събота с Лудогорец.

Бившият защитник обясни преди дни, че пораженията в двата предходни мача са резултат от индивидуални грешки, но в този такива е нямало.

„В тази среща такава грешка нямаше. В предишните два мача им подарихме два гола. Просто в първите 15 минути на второто полувреме се прибрахме, което не беше като план. И там дадохме инициативата. Ще работим да изглеждаме в такива моменти, но изиграхме много силен мач“.

Той коментира и състоянието на Георги Русев.

„Той е много важен футболист за нас, национал на България. Но му трябваше време, за да влезе в добър ритъм и да не рискуваме със здравето му, след като се наложи да излезе от две контузии една след друга. И просто е ясно – на него винаги ще му дадем време. Така че днес съм доволен“.

„Ние имаме 25 равностойни футболисти. Всеки ще получи шанс. Мисля, че днешните смени се включиха по добър начин. Особено тримата, които се появиха на куп в 74-ата минута. Те промениха ритъма на игра, така че имаме добри играчи и ще преценим кой е в най-добро здравословно състояние и ще вземе участие в събота, защото ни чака много тежък мач“, завърши Александров.