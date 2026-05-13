БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Вървим във възходяща линия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Много съм доволен от това, което показа моят отбор, не скри задоволството си треньорът на Левски.

хулио веласкес вървим възходяща линия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Хулио Веласкес е на мнение, че Левски върви във възходяща линия в плейофите на Първа лига. „Сините пропуснаха да излъжат Лудогорец след 1:1 на „Хювефарма Арена“. Старши треньорът остана доволен от това, което показа столичният тим.

"Много съм доволен от това, което показа моят отбор. Мисля, че направихме много добър мач. Вървим във възходяща линия, определено. В началото не влязохме добре в срещата, но в течение на мача намерихме себе си и в тази възходяща линия се движим. Невероятна работа свършиха момчетата, целият отбор. Започнахме с осем промени в стартовия състав в сравнение с последния мач. И поведението на всички футболисти е като за пример. Мач като този ме кара да съм горд, че съм треньор на тези футболисти", започна той.

"Защо не спечелихме? Противникът също е много добър отбор, а във футбола, когато водиш с 1:0. . . Имахме 3-4 ситуации и трябваше да вкараме да 2:0, но не вкарахме и съответно получаваме“, допълни испанецът.

"Искам да отбележа невероятната реакция на нашия отбор след изравнителния гол. Също така трябва да гледаме и в контекста на нещата - станали сме шампиони., а играчите показаха отношение все едно от този мач зависи титлата. Те живеят с мачовете и им свалям шапка. Огромни благодарности и за нашата публика".

Специалистът говори и за колектива, който е създаден в редиците на столичния тим.

"Отборът, колективът е над всичко. Играч с 1 минута на терена, играч с 80 минути, си оставят сърцата на терена. И това е пример - независимо кой играе, винаги сме с отборната мисъл. Това е ключово за нас".

Попитан как ще изглежда Левски в събота в мача с ЦСКА, той отговори:

"По същият начин. Отношение, себеразвадане, отдаване и това е, което виждаме през целия сезон“, заяви Веласкес.

Свързани статии:

Левски пусна кръв на Лудогорец, но "орлите" измъкнаха ценна точка
Левски пусна кръв на Лудогорец, но "орлите" измъкнаха ценна точка
"Сините" прекъснаха негативна серия срещу "орлите", които се...
Чете се за: 03:40 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски остана без охрана от НСО
1
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
2
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
4
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
5
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред
6
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Футбол

Еспаньол се наложи над Атлетик Билбао
Еспаньол се наложи над Атлетик Билбао
Интер добави Купата на Италия към Скудетото Интер добави Купата на Италия към Скудетото
Чете се за: 02:42 мин.
Пер-Матиас Хогмо: Опира до самите нас дали ще сме втори Пер-Матиас Хогмо: Опира до самите нас дали ще сме втори
Чете се за: 02:57 мин.
Александър Александров: Загубихме две точки Александър Александров: Загубихме две точки
Чете се за: 03:32 мин.
Христо Янев: Имаме ясна цел и я следваме Христо Янев: Имаме ясна цел и я следваме
Чете се за: 04:00 мин.
Купа на Италия, финал: Лацио – Интер (ГАЛЕРИЯ) Купа на Италия, финал: Лацио – Интер (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО, и от МВР Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО, и от МВР
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус" Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ