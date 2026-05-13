Хулио Веласкес: Вървим във възходяща линия

Хулио Веласкес е на мнение, че Левски върви във възходяща линия в плейофите на Първа лига. „Сините пропуснаха да излъжат Лудогорец след 1:1 на „Хювефарма Арена“. Старши треньорът остана доволен от това, което показа столичният тим.

"Много съм доволен от това, което показа моят отбор. Мисля, че направихме много добър мач. Вървим във възходяща линия, определено. В началото не влязохме добре в срещата, но в течение на мача намерихме себе си и в тази възходяща линия се движим. Невероятна работа свършиха момчетата, целият отбор. Започнахме с осем промени в стартовия състав в сравнение с последния мач. И поведението на всички футболисти е като за пример. Мач като този ме кара да съм горд, че съм треньор на тези футболисти", започна той.

"Защо не спечелихме? Противникът също е много добър отбор, а във футбола, когато водиш с 1:0. . . Имахме 3-4 ситуации и трябваше да вкараме да 2:0, но не вкарахме и съответно получаваме“, допълни испанецът.

"Искам да отбележа невероятната реакция на нашия отбор след изравнителния гол. Също така трябва да гледаме и в контекста на нещата - станали сме шампиони., а играчите показаха отношение все едно от този мач зависи титлата. Те живеят с мачовете и им свалям шапка. Огромни благодарности и за нашата публика".

Специалистът говори и за колектива, който е създаден в редиците на столичния тим.

"Отборът, колективът е над всичко. Играч с 1 минута на терена, играч с 80 минути, си оставят сърцата на терена. И това е пример - независимо кой играе, винаги сме с отборната мисъл. Това е ключово за нас".

Попитан как ще изглежда Левски в събота в мача с ЦСКА, той отговори:

"По същият начин. Отношение, себеразвадане, отдаване и това е, което виждаме през целия сезон“, заяви Веласкес.