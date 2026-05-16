БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хюн-мин Сон повежда Южна Корея за Мондиал 2026, ново име в състава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Йенс Кастроп стана първият футболист с двойно потекло в селекцията на азиатския тим

хюн мин сон повежда южна корея мондиал 2026 ново име състава
Снимка: БГНЕС

Капитанът Хюн-мин Сон ще изведе националния отбор на Република Корея на Световното първенство през 2026 година, след като попадна в окончателния състав от 26 футболисти, обявен от селекционера Мюн-бо Хон.

Сред най-интересните имена в списъка е това на Йенс Кастроп – първият играч с двойно потекло, включен в състава на корейците за Мондиал. Полузащитникът на Борусия Мьонхенгладбах вече има пет мача за азиатската страна, след като преди това е представлявал Германия на младежко ниво.

Основната надежда в атака остава Сон, който има 54 гола за националния тим. В нападение той ще бъде подкрепян от Хюн-гуе У и Гуе-сон Чхо, които имат съответно 6 и 10 попадения с екипа на страната.

В състава личат още класни имена като Кан-ин Ли от Пари Сен Жермен и защитникът Мин-дже Ким на Байерн Мюнхен.

Под въпрос до последно беше състоянието на халфа Ин-бом Хван, който се възстановява от контузия на глезена.

"Той не е играл много напоследък, така че не бих казал, че остротата му е напълно възстановена. Очакваме да я подобрим в контролите в САЩ“, коментира селекционерът Мюн-бо Хон.

Република Корея ще изиграе приятелски срещи срещу Тринидад и Тобаго и Ел Салвадор като част от подготовката си за 11-ото поредно участие на страната на световни първенства.

Състав на Република Корея за Мондиал 2026:
Вратари: Сюн-гу Ким, Бом-кън Сун, Хюн-у Джо
Защитници: Мин-хван Ким, Мин-дже Ким, Тае-хюн Ким, Джин-соп Парк, Юн-у Сол, Йенс Кастроп, Ки-хуок Ли, Тае-сок Ли, Хан-бом Ли, И-мин Чхо
Полузащитници: Джин-гу Ким, Джун-хо Ба, Сюн-хо Паик, Хюн-джун Ян, Джи-сун Ом, Кан-ин Ли, Дон-гюн Ли, Дже-сун Ли, Ин-бом Хван, Хе-чхан Хван
Нападатели: Хюн-мин Сон, Хюн-гуе У, Гуе-сон Чхо

#национален отбор на Южна Корея по футбол #Хюн-мин Сон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
2
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
3
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
НА ЖИВО: Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в многобоя, въпреки успехът във фехтовката
4
НА ЖИВО: Тодор Михалев отпадна на полуфиналите в многобоя, въпреки...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
5
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима
6
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
6
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Още от: Национални отбори

ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал
ФИФА отстрани нидерландски съдия от Мондиал 2026 след приключил скандал
ФИФА провежда ключова среща с Иран за участието на Мондиал 2026 ФИФА провежда ключова среща с Иран за участието на Мондиал 2026
Чете се за: 01:25 мин.
Япония обяви състава за Мондиала, контузия лиши тима от Каору Митома Япония обяви състава за Мондиала, контузия лиши тима от Каору Митома
Чете се за: 02:27 мин.
Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство Руди Гарсия обяви състава на Белгия за световното първенство
Чете се за: 01:47 мин.
Филаделфия ускорява подготовката си за Мондиал 2026 с ново хибридно игрище Филаделфия ускорява подготовката си за Мондиал 2026 с ново хибридно игрище
Чете се за: 01:12 мин.
Анчелоти се надява да продължи да води Бразилия: Просто трябва да подпишем, бих искал да остана Анчелоти се надява да продължи да води Бразилия: Просто трябва да подпишем, бих искал да остана
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:32 мин.
Криминално
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ за цялостно творчество в Кан Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ за цялостно творчество в Кан
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на...
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата -...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Тръмп след посещението в Китай: Сключени са „страхотни...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ