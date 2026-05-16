Хюн-мин Сон повежда Южна Корея за Мондиал 2026, ново име в състава

Капитанът Хюн-мин Сон ще изведе националния отбор на Република Корея на Световното първенство през 2026 година, след като попадна в окончателния състав от 26 футболисти, обявен от селекционера Мюн-бо Хон.

South Korea confirm 26-man World Cup squad



Сред най-интересните имена в списъка е това на Йенс Кастроп – първият играч с двойно потекло, включен в състава на корейците за Мондиал. Полузащитникът на Борусия Мьонхенгладбах вече има пет мача за азиатската страна, след като преди това е представлявал Германия на младежко ниво.

Основната надежда в атака остава Сон, който има 54 гола за националния тим. В нападение той ще бъде подкрепян от Хюн-гуе У и Гуе-сон Чхо, които имат съответно 6 и 10 попадения с екипа на страната.

В състава личат още класни имена като Кан-ин Ли от Пари Сен Жермен и защитникът Мин-дже Ким на Байерн Мюнхен.

Под въпрос до последно беше състоянието на халфа Ин-бом Хван, който се възстановява от контузия на глезена.

"Той не е играл много напоследък, така че не бих казал, че остротата му е напълно възстановена. Очакваме да я подобрим в контролите в САЩ“, коментира селекционерът Мюн-бо Хон.

Република Корея ще изиграе приятелски срещи срещу Тринидад и Тобаго и Ел Салвадор като част от подготовката си за 11-ото поредно участие на страната на световни първенства.

Състав на Република Корея за Мондиал 2026:

Вратари: Сюн-гу Ким, Бом-кън Сун, Хюн-у Джо

Защитници: Мин-хван Ким, Мин-дже Ким, Тае-хюн Ким, Джин-соп Парк, Юн-у Сол, Йенс Кастроп, Ки-хуок Ли, Тае-сок Ли, Хан-бом Ли, И-мин Чхо

Полузащитници: Джин-гу Ким, Джун-хо Ба, Сюн-хо Паик, Хюн-джун Ян, Джи-сун Ом, Кан-ин Ли, Дон-гюн Ли, Дже-сун Ли, Ин-бом Хван, Хе-чхан Хван

Нападатели: Хюн-мин Сон, Хюн-гуе У, Гуе-сон Чхо