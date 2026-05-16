DARA във фокуса на световните медии

DARA не спира да бъде във фокуса на международните медии. От британския вестник „Гардиън“ определиха нейната песен „Bangaranga“ като „закачлив клубен хит“, а самата певица изтъкнаха като един от най-отличаващите се изпълнители тази година.

Според „Таймс“ са на мнение, че България е една от приятните изненади на финала и песента те завладява за секунди. От Асошиейтед прес за на мнение, че DARA стои зад най-запомнящото се изпълнение. Британската обществена BBC направи серия от публикации с нашата певица, включително специално интервю с нея.

DARA и „Bangaranga“ са сред най-гледаните видеа от „Евровизия“ в социалните мрежи, а още след националната селекция на България, десетки влогъри публикуваха видеа с първите си реакции и определиха българското предложение като огромен хит.