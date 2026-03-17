БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Чете се за: 02:15 мин.
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА отбеляза 44 години от историческия успех срещу Ливърпул

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Елиминирането на Ливърпул е кулминацията на една от най-силните кампании на ЦСКА в Европа.

ЦСКА - Ливърпул
Снимка: www.cska.bg
Слушай новината

Ръководството на ЦСКА отбеляза 44 години от великата победа срещу Ливърпул в Купата на европейските шампиони. Тогава "армейците" за втори път в историята достигат до полуфиналната фаза в най-силния европейски турнир.

Елиминирането на Ливърпул е кулминацията на една от най-силните кампании на ЦСКА в Европа, която започва с отстраняването на действащия шампион на Испания Реал Сосиедад още през септември, а „армейците" окончателно се утвърждават като част от елита на Стария континент.

Ето как от пресслужбата на ЦСКА припомниха този паметен момент:

Армейци,

Времето тече, но датата 17 март винаги ще ни носи едни и същи емоции – гордост, неповторимо щастие и преклонение пред великите ни футболни герои. На днешния ден преди 44 години ЦСКА елиминира пред 70 000 зрители действащия европейски клубен шампион Ливърпул. След загуба с 0:1 на „Анфийлд“, тимът на Аспарух Никодимов изнася вероятно най-силния мач в историята на българския клубен футбол, а „Васил Левски“ е наречен „гробище за европейски шампиони“. ЦСКА отстранява трети действащ носител на континенталната корона след Аякс и Нотингам в рамките само на 9 години!

В 77-ата минута Стойчо Младенов заличава пасива от първия мач, а в продължението отново той бележи за 2:0. Другият голям герой на мача е Георги Велинов – в последните минути великият ни страж отчайва англичаните с безпогрешните си спасявания.

Така ЦСКА за втори път в историята достига до полуфиналната фаза в най-силния европейски турнир.

Елиминирането на Ливърпул е кулминацията на една от най-силните кампании на ЦСКА в Европа, която започва с отстраняването на действащия шампион на Испания Реал Сосиедад още през септември, а „армейците“ окончателно се утвърждават като част от елита на Стария континент.

Съставът на ЦСКА:

1. Георги Велинов, 2. Красимир Безински, 3. Динко Димитров, 4. Методи Томанов (106’ 16. Ружди Керимов), 5. Георги Димитров, 6. Георги Илиев, 7. Цветан Йончев, 8. Стойчо Младенов, 9. Спас Джевизов, 10. Пламен Марков, 11. Радослав Здравков (66’ 14. Никола Велков).

Старши треньор: Аспарух Никодимов.

#ПФК ЦСКА София #Стойчо Младенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Футбол

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ