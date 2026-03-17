Локомотив и Септември ще премерят сили в столичен сблъсък

Локомотив София е домакин на Септември в отложен мач от 22-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадиона в квартал "Надежда" е във вторник, 17 март от 18:00 часа.

Мачът първоначално трябваше да се играе на 22 февруари, но беше отложен поради изсипалия се тогава в столицата снеговалеж.

"Железничарите", водени от Станислав Генчев, са на четири точки от осмия Арда, който взе домакинството си на новака Добруджа с 2:0, макар че игра с човек по-малко. Локомотив игра добре срещу лидера Левски, но загуби с 3:4 на "Герена", преди да победи Добруджа с 3:1, да отстъпи на ЦСКА с 0:2 и да направи равен 1:1 със Славия в малкото столично дерби.

Септември на Христо Арангелов е в борбата за оцеляване и след добрия старт на пролетния дял, в който записа две победи и една загуба, падна и в трите си следващи мача - Ботев Пловдив (0:2), Черно море (0:3) и Локомотив Пловдив (0:1). Столичани са 14-и с 21 точки и могат да изпреварят 13-ия Спартак Варна в таблицата при успех в "Надежда".

Това е 13-тия мач между Локомотив София и Септември на ниво Първа лига. Досега активът е 6 победи за "железничарите", 3 успеха за съперника и още толкова ремита.

В края на седмицата септемврийци посрещат Арда, а Локомотив гостува на ЦСКА 1948.