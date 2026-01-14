БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран

И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Президентът Румен Радев връчва втория проучвателния мандат за съставяне на правителство на "Продължаваме промяната - Демократична България".

Предварителната заявка на втората политическа сила е, че ще го върнат веднага на държавния глава.

Румен Радев - президент на Република България: "След като първата по численост парламентарна група върна мандата, съгласно чл. 99 от Конституцията следва да връча вторият проучвателен мандат на вашата парламентарна група. Така, че заповядайте да обявите вашия кандидат за служебен министър-председател."

Надежда Йорданова - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "От името на ПГ на "Продължаваме Промяната - Демократична България" ние се явяваме, за да изпълним процедурата по чл. 99 от Конституцията на Република България, на мен с решение на ПГ ми е възложено формално да изпълня тази процедура като приема мандата и веднага го върна като неизпълнен."

