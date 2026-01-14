БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2025 е била третата най-топла година в историята

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Заключението е на окончателния доклад за температурите на Световната метеорологична организация

2025 година е била третата най-топла година в историята, след 2024 и 2023 г.

Заключението е на окончателния доклад за температурите на Световната метеорологична организация.

Данни от експертен анализ на службата за изменение на климата "Коперник" показват, че за последните три години средните глобални температури за пръв път са надвишили прединдустриалните нива с 1,5 градуса по Целзий.

Съгласно Парижкото споразумение от 2015 година, страните се ангажираха да се опитат да не преминават този праг в дългосрочен план.

Сега дългосрочното затопляне в света е с около 1,4 градуса над нивото от прединдустриалната епоха.

Това означава, че критичният праг от 1,5 градуса може да бъде надминат преди 2030 година, или десетилетие по-рано от предвиденото.

#най-топла година #Световната метеорологична организация #2025

