Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България

У нас
Във Висшия съдебен съвет ще се проведе изслушване на седемте кандидати за Европейски прокурор от България.

До втория етап на процедурата бяха допуснати: Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева.

От тях ще бъдат избрани трима кандидати.

След това министърът на правосъдието ще внесе номинациите за одобрение от МС.

На финалния етап от процедурата те се изпращат компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на месец юли тази година.

#кандидати за европейски прокурори #изслушване #ВСС

