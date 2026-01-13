Специални матраци ще осигуряват по-добър сън на спортистите на Зимните олимпийски игри

Специални матраци, разработени според индивидуалната физика, ще гарантират по-добро качество на съня на атлетите по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, д'Ампецо.

Физиката на хокеист не може да бъде сравнена с тази на фигуристка. Уверена в това, японска компания се наема да разработи матрак, който да отговаря на индивидуалните потребности на атлетите, независимо от килограмите, височината или спецификата на тялото им.

Всеки спорт развива различна част от тялото. Някои имат по-широки гърбове. В такива ситуации тялото в горната част потъва, което прави съня непълноценен. Може дори да повлияе на представянето", твърди основателят на компанията производител Мотокуни Ткаока.

Иновативният матрак, на който ще спят близо 2900 спортисти, е разделен на три части, всяка от които с различна твърдост. Благодарение на това всеки може да регулира отделните зони спрямо натоварването. На база обратната връзка от предишни издания на олимпийски игри, производителят създава и специален противоалергичен калъф, който лесно се маха и слага. Любопитен детайл, свързан с компанията, е, че преди да се насочи към създаването на матраци, е произвеждала риболовни принадлежности.

Подробности по темата ще откриете във видеото.