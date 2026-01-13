БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:47 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Значителна облачност в сряда, но с по-високи температури

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Минус 38 и минус 28 градуса – това са най-ниските температури, измерени някога, съответно в Трън и София. Макар и далече от тези абсолютни минимуми, много студено беше и тази сутрин, с най-ниските за тази зима минимални температури – минус 16° в Кнежа, минус 12° в Разград, минус 11° в София. Отрицателни бяха температурите и по Черноморието, макар и относително по-високи – минус 4° в Бургас и минус 3° на нос Емине.

Утре минималните температури ще бъдат по-високи, в сравнение с днес, от около минус 7° в местата със снежна покривка, до плюс 1° по Южното Черноморие, в София – около минус 2°. Максималните ще бъдат в широки граници – от 0° в североизточните райони, до 13° в югозападните, в София – около 8°. По-значителна облачността ще има над Централна и Източна България, по около Дунав ще се задържи с намалена видимост почти през целия ден.

В планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Затоплянето ще продължи, но ще остане много ветровито, със силен, по високите части – бурен северозападен вятър.

Времето в Европа ще е с валежи от дъжд във Франция, Германия, на отделни места в Португалия и в крайните южни райони от Испания. С валежи от сняг ще бъде в страните от Източна Европа, както и на Скандинавския полуостров. Слънчево ще бъде утре на Апенините, както и в по-голямата част от Балканите.

И у нас в четвъртък ще бъде предимно слънчево, затоплянето ще продължи. Ще бъде ветровито, а по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. В петък в североизточните и северните райони ще превалява сняг и там максималните температури ще се понижат, но в Южна България ще има все още повече слънчеви часове ще бъдат до около 7° - 8°. През почивните дни температурите навсякъде ще се понижат, по-съществено в неделя. Ще преобладава облачно време, но само на места ще превалява слабо – предимно сняг.

#слабо затопляне #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
3
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
6
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
4
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Времето

Застудяване и валежи и сняг от утре
Застудяване и валежи и сняг от утре
Предимно слънчево време днес, но отново идва студ Предимно слънчево време днес, но отново идва студ
Чете се за: 01:57 мин.
В четвъртък ще има много слънчеви часове, но идва и ново понижение на температурите В четвъртък ще има много слънчеви часове, но идва и ново понижение на температурите
Чете се за: 02:32 мин.
Затоплянето продължава, отново сняг през почивните дни Затоплянето продължава, отново сняг през почивните дни
Чете се за: 01:45 мин.
Временно затопляне до края на работната седмица Временно затопляне до края на работната седмица
Чете се за: 02:27 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА) Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 01:47 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ