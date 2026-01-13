Значителна облачност в сряда, но с по-високи температури

Минус 38 и минус 28 градуса – това са най-ниските температури, измерени някога, съответно в Трън и София. Макар и далече от тези абсолютни минимуми, много студено беше и тази сутрин, с най-ниските за тази зима минимални температури – минус 16° в Кнежа, минус 12° в Разград, минус 11° в София. Отрицателни бяха температурите и по Черноморието, макар и относително по-високи – минус 4° в Бургас и минус 3° на нос Емине.

Утре минималните температури ще бъдат по-високи, в сравнение с днес, от около минус 7° в местата със снежна покривка, до плюс 1° по Южното Черноморие, в София – около минус 2°. Максималните ще бъдат в широки граници – от 0° в североизточните райони, до 13° в югозападните, в София – около 8°. По-значителна облачността ще има над Централна и Източна България, по около Дунав ще се задържи с намалена видимост почти през целия ден.

В планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Затоплянето ще продължи, но ще остане много ветровито, със силен, по високите части – бурен северозападен вятър.

Времето в Европа ще е с валежи от дъжд във Франция, Германия, на отделни места в Португалия и в крайните южни райони от Испания. С валежи от сняг ще бъде в страните от Източна Европа, както и на Скандинавския полуостров. Слънчево ще бъде утре на Апенините, както и в по-голямата част от Балканите.

И у нас в четвъртък ще бъде предимно слънчево, затоплянето ще продължи. Ще бъде ветровито, а по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. В петък в североизточните и северните райони ще превалява сняг и там максималните температури ще се понижат, но в Южна България ще има все още повече слънчеви часове ще бъдат до около 7° - 8°. През почивните дни температурите навсякъде ще се понижат, по-съществено в неделя. Ще преобладава облачно време, но само на места ще превалява слабо – предимно сняг.